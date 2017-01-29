انتقادها ارادت ما به امام جمعه قزوین را کم نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دهه مبارک فجر فریدون همتی استاندار قزوین در نشستی صمیمی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان پس از ارائه گزارشی از پروژه های دهه مبارک فجر به سوالات متنوع و متعدد فعالان رسانه ای پاسخ گفت.

همتی در پاسخ به این سوال که آیا انتقادهای مکرر امام جمعه قزوین به دولت مشکلی در روابط شما با ایشان ایجاد نمی کند گفت: احترام ما به نماینده محترم ولی فقیه بسیار محکم و ارادت ما کامل است و باور داریم هدف ایشان مانند ما بالا بردن کیفیت خدمات دولت و حل مشکلات مردم است.

وی اضافه کرد: انتظار داریم لحن تذکر و انتقادها مهربانانه باشد تا در ما بیشتر نفوذ کند با این وجود در احترام، اعتقاد و باور ما و تداوم همکاری با نماینده ولی فقیه و حفظ جایگاه رفیع ایشان هیچ خللی ایجاد نشده و نخواهد شد.

انتقاد سازنده را می پذیریم

استاندار با خونسردی و سعه صدر همیشگی خود یادآورشد: همکاری و احترام ما به نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری و امام جمعه واقعی است و با تعامل با همه تلاش می کنیم تا ضمن حفظ وحدت به آرامش استان کمک کنیم.

وی اضافه کرد: به عنوان نماینده دولت وظیفه دارم هر انتقاد و تذکری داده شد بررسی کرده و پیگیری کنم و به دستگاه قضایی و اداره اطلاعات هم ماموریت داده ام تا موضوع مطرح شده در خصوص سوء استفاده اقتصادی را با جدیت پیگیری و گزارش کنند.

همتی گفت: رابطه ما با امام جمعه قزوین ایمانی، مستحکم و انقلابی است و دولت هم در مسیر وحدت و تعامل با روحانیت گام برمی دارد و ما نیز همین روش را دنبال می کنیم و هرجا سوء استفاده از قانون دیده شد برخورد خواهیم کرد.

رسانه ها امین استاندار هستند

همتی در ادامه درپاسخ به سوالی درخصوص پاسخگو نبودن برخی مدیران به خبرنگاران و نیز حمایت از رسانه ها اظهار داشت: رسانه ها امین ما هستند و هر مدیری که به خبرنگار پاسخگو نبود معرفی کنید تا تذکر لازم داده شود.

وی بیان کرد: نقد سازنده که از سوی رسانه ها مطرح می شود باید مراقب باشیم به دور از تخریب و بر اساس مستندات باشد و در این صورت باعث توسعه و پیشرفت می شود و از آن استقبال می کنیم.

استاندار یادآورشد: شما هم باید مراقب قلم خود باشید تا در مردم ناامیدی وسرخوردگی ایجاد نکند و درکنار بیان دستاوردها و کارهای انجام شده به نقد سازنده هم بپردازید تا به مسئولان کمک شود.

همتی درپاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا در شرایطی که دشمن به تعهدات خود عمل نکرده بیان دستاورد برجام منطقی است بیان کرد: دشمن که هیچگاه از بد عهدی دست برنخواهد داشت و کینه خود را تمام نخواهد کرد اما این دلیل نمی شود که ما آنچه به واسطه برجام در مذاکره با کشورهای بزرگ بدست آوردیم را منعکس نکنیم.

همتی تصریح کرد: گشایش ال سی در بانکها و حذف واسطه های ارزی، رونق واحدهای تولیدی و ایجاداشتغال و رفع تبلیغات سوء دشمن در ایران هراسی از دیگر نتایج برجام بود که دنیا فهمید ایران اهل تعامل و منطق و گفتگوست.

استاندار اضافه کرد: در استان قزوین در شرایط پسابرجام بیش از ۴۸۰ میلیون دلار صادرات انجام شده و کشورهای زیادی برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرده اند که با تحقق آنها زمینه تولید و اشتغال نیز فراهم خواهد شد.

ایجاد ۱۵ هزار شغل جدید در استان

همتی گفت: با پرداخت تسهیلات رونق تولید امسال توانسته ایم بیش از ۱۵ هزار شغل جدید در استان ایجاد کنیم که اگر این وضعیت نبود باید شاهد تعطیلی واحدهای بیشتر و بیکاری نگران کننده در استان می شدیم که برای ما بحران زا بود.

استاندار در خصوص تجمع کارگری و بحران برخی واحدهای تولیدی در استان هم پاسخ داد: کارخانه ای که کنتور تولید می کرد به دلیل تحریم ها نتوانست مواد اولیه مرغوب وارد کند و با خرید قطعه از چین کالاهای غیر استاندارد تولید کرد و دچار بحران شد و امروز قادر به ادامه فعالیت نیست.

وی افزود: با این واحد که دچار بدهی های متعدد شده همراهی کرده ایم و با بخشودگی مالیاتی و بیمه ای و تزریق تسهیلات تلاش کرده ایم که مشکلات خود را حل کند اما نتوانسته به چرخه تولید بازگردد.

استاندار تصریح کرد: کارخانه فرنخ و مه نخ هم که مدتهاست تعطیل است و مالک آن ممنوع الخروج شده و برای کمک همه کار کرده ایم اما دیگر هیچ راهی ندارد و دنبال یک سرمایه گذار هستیم تا بتواند آن را احیا کند و بیش از این اختیاری نداریم.

کنسرت ها در استان لغو نمی شود

همتی در پاسخ به سوالی در مورد لغو کنسرت ها در قزوین هم گفت: هیچ کنسرتی که مجوز اداره ارشاد را داشته باشد در استان لغو نخواهد شد و دو موردی که تاخیر در اجرا داشت به دلیل نامناسب بودن مکان قرار شد تغییر مکان یافته و برگزار شود.



