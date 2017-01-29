درخواست گروه های جهادی دانشجویی برای کمک به آسیب دیدگان سیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی، با توجه به اینکه در هفته های اخیر بارش باران در استان‌های جنوبی کشور و در شهرستان‌هایی از استان سیستان ‌و بلوچستان و کرمان خسارت هایی را به وجود آورده و باعث خرابی منازل و مدارس و دیگر مشکلات برای اهالی این مناطق شده است، در این راستا گروه‌های جهادی بومی استان از روزهای اولیه به امداد رسانی به آسیب دیدگان اقدام کرده اند، اما با این وجود نیاز به تامین اقلام ضروری اعم از بسته مواد غذایی، وسایل گرمایشی و البسه و سایر موارد ضروری وجود دارد.

از این رو تمام هموطنان می توانند در امداد رسانی به مردم شریف سیستان و بلوچستان و در تامین ۱۰۰۰بسته غذایی و وسایل گرمایشی به آسیب دیدگان مشارکت داشته باشند.

بدین منظور درگاه www.Jahadgaran.org و سامانه USSD با شماره *۷۸۸*۹۷*۳۱۳۲# برای دریافت کمک های نقدی و همچنین دفاتر گروه های جهادی و مراکز مندرج در ذیل برای دریافت کمک های غیر نقدی هموطنان فراهم شده است.

کانال تلگرامی https://t.me/jane_Iran نیز برای انعکاس آخرین وضعیت سیل سیستان و بلوچستان و خدمت رسانی جهادگران راه اندازی شده است.