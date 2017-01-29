سامانه توزیع درحرکت دهه فجر در محور هراز و سوادکوه افتتاح می شود

احمد آفرین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره‌برداری ۱۸ پروژه عمرانی این اداره کل بااعتباری بالغ‌بر دو هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال در ایام‌الله دهه فجر خبر داد و ادامه داد: در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از استعدادهای نهفته بخش حمل‌ونقل مجال بروز پیدا نموده و فعالیت‌های بشماری در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در استان به‌ویژه در دولت یازدهم امکانات گسترده‌ای را برای توسعه سایر بخش‌ها در استان به وجود آورده است.

مهندس محمد زاده به بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی این اداره کل در ایام دهه فجر اشاره و اظهار داشت: ازاین‌رو این اداره کل در ایام‌الله دهه مبارک فجر که فرصت مدتمی است جهت تجدید بیعت و میثاق با خون شهدا و ایثارگران انقلاب و مقام معظم رهبری توانست ۱۸ پروژه عمرانی را بااعتباری بالغ‌بر ۲۸۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری برساند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران در خصوص پروژه‌های راهداری این اداره کل عنوان نمود: راه ساخته‌شده و تحت بهره‌برداری باگذشت زمان و با توجه به شرایط جوی و طبیعی، حجم آمدوشد، بارمحوری وارده و مشخصات فنی و اجرائی اولیه، به‌تدریج فرسوده و خرابی‌هایی در آن پدید می‌آید. بنابراین ضرورت دارد با آغاز بهره‌برداری از هر راهی عملیات نگهداری نیز به‌صورت مستمر در تمام مدت بهره‌برداری به انجام رسد تا ضمن افزایش عمر راه از متلاشی شدن آن جلوگیری شود.

وی ادامه داد: لکه‌گیری و روکش آسفالت ۱۳۹ کیلومتر از محورهای اصلی استان، احداث روشنایی محور شهید صالحی بابل، احداث دوربرگردان در محورهای کیاکلا و جاده نظامی و همچنین آغاز بکار عملیات احداث روشنایی در محور بهنمیر _ کیاکلا ازجمله پروژه‌های افتتاحی این اداره کل در حوزه راهداری در ایام دهه فجر است.