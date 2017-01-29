راه ارتباطی ۱۴۰ روستای شهرستان ورزقان بازگشایی شد

حسن یحیوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این‌که بر اثر بارش سنگین برف در شهرستان ورزقان راه ارتباطی ۱۴۰ روستای این شهرستان مسدود شده بود، اظهار داشت: با توجه به بارش نیم متری برف در ورزقان، برای بازگشایی راه ارتباطی روستاها تمامی ادارات و دستگاه‌ها با همدیگر بسیج شده‌اند.

فرماندار شهرستان ورزقان بابیان اینکه در حال حاضر مسیرهای تردد مردم در روستاها و شهر ورزقان بازگشایی شد، افزود: شهرداری ورزقان نیز با همت و پشتکار توانست در کمترین زمان ممکن خیابان‌ها و معابر اصلی شهر ورزقان را برف‌روبی، نمک‌پاشی و بازگشایی کند.

وی با تأکید بر اینکه محورهای ورزقان – اهر، ورزقان – خواجه و ورزقان – خاروانا با تلاش‌های شبانه‌روزی راهداران برف‌روبی و نمک‌پاشی شد، گفت: تردد خودروها در این محورهای مواصلاتی بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.

یحیوی تصریح کرد: راه ارتباطی ۱۴۰ روستای ورزقان بر اثر بارش برف ۵۰ سانتی‌متری مسدود شده بود که با تلاش کلیه دستگاه‌ها و ادارات راه این روستاها بازگشایی شد و در حال حاضر تمامی ماشین‌آلات راهداری آماده باشند هستند تا در صورت کولاک برف که گاهاً باعث مسدود شدن راه‌های روستایی می‌شود را مجدداً بازگشایی کنند.

فرماندار شهرستان ورزقان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که اولویت اصلی هنگام بارندگی‌ها بازگشایی معابر عمومی شهر و راه‌های روستایی بوده که اگر کولاک در جاده‌ها نباشد هیچ مشکلی نداریم.