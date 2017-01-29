۷۰۰ برنامه به مناسبت دهه فجر در ناحیه بقیه الله برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدجعفر دوستدار ظهر دوشنبه در نشست خبری اعلام برنامه های دهه فجر ناحیه بقیه الله شیراز، گفت: تمامی حوزه های این ناحیه برنامه های خود را تدوین و آماده اجرا دارند.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده ۷۰۰ ویژه برنامه به مناسبت دهه فجر در مجموعه ناحیه بقیه الله شیراز اجرایی خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه بقیه الله شیراز با اشاره به برخی از برنامه های ویژه دهه فجر این ناحیه، گفت: برگزاری ۵۰ یادواره شهدا، دیدار با خانواده های شهدا، برگزاری ۶۰ نشست روشنگری و... از برنامه های این ناحیه است.

سرهنگ دوستدار تصریح کرد: برنامه های مختلف فرهنگی و هنری نیز در میان برنامه های دهه فجر وجود دارد که از جمله آنها پرده خوانی شهدا است که با استفاده از هنرمندان انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد:۶۰۰ پایگاه بسیج این ناحیه برنامه های مختلف خود با نگاه های متفاوت با گذشته و استفاده از روش های نوین برای جوانان و نوجوانان ارائه می دهند.