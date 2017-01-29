به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، سومین نشست از سلسله نشستهای حکمت هنر اسلامی به بررسی «هنر و زیبایی در اندیشه سهروردی» اختصاص دارد.
در این نشست حسن سیدعرب استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در خصوص «دیدار شناسی در فلسفه سهروردی» و طاهره کمالیزاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره «مبانی حکمی هنر و زیبایی نزد سهروردی» سخنرانی میکنند.
این نشست دوشنبه، ۱۱ بهمن از ساعت ۱۵ به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، پایینتر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲، طبقه سوم سالن همایشهای فرهنگستان هنر برگزار میشود.
حضور در این نشست برای تمامی علاقهمندان آزاد است.
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