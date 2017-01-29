به گزارش خبرنگار مهر، با تشکیل مجمع انتخابات ریاست هیات چوگان آذربایجان شرقی، رشید شه شهی به عنوان نخستین رئیس این هیات در آذربایجان شرقی منصوب شد تا به این ترتیب وی به عنوان تنها کاندیدای احراز پست ریاست هیات چوگان آذربایجان شرقی در مجمع انتخاباتی این هیئت هر ۱۵ رای ماخوذه را کسب و به مدت چهارسال به عنوان رئیس انتخاب شود.

در انتخابات ریاست هیات چوگان آذربایجان شرقی گلنار وکیل گیلانی رئیس فدراسیون چوگان، جمشید نظمی مدیر کل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و اعضای مجمع عمومی هیات چوگان استان حضور داشتند.

اعضا این مجمع تمامی اختیارات برنامه ریزی و اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت این هیئت ورزشی را به رشید شه شهی رئیس منتخب هیئت چوگان استان آذربایجان شرقی تفویض کردند.

دشت کلیبر آذربایجان شرقی سپهر چوگان عشایری است

رئیس فدراسیون چوگان در این مجمع با اشاره به دارا بودن ظرفیت وسیع دشت های کلیبر استان آذربایجان شرقی افزود: با توجه به مطابقت زیر ساخت های طبیعی و انسانی منطقه ارسباران با ماهیت ورزش چوگان می توان دشت های کلیبر را سپهر چوگان عشایری این استان معرفی کرد.

گلنار وکیل گیلانی همچنین افزود: ورزش چوگان در کشور ایران دارای ابعاد مختلف فرهنگی، تاریخی در کنار ماهیت ورزشی است و می توان با تقویت و ارائه آن به نسل های آینده نقش بسیار مهمی ایفا کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: هیئت چوگان آذربایجان شرقی با انتخاب اولین رییس خود و تفویض اختیارات اعضا مجمع در کنار حمایت های ویژه فدراسیون چوگان شاهد موفقیت های کشوری و جهانی آذربایجان شرقی در این رشته ورزشی باشیم.