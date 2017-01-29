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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۶

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی:

۱۲۲ اتحادیه صنفی خراسان جنوبی ساماندهی شدند

۱۲۲ اتحادیه صنفی خراسان جنوبی ساماندهی شدند

بیرجند- رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی از فعالیت ۲۷ هزار واحد صنفی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۲۲ اتحادیه صنفی ساماندهی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی یزدان شناس پیش از ظهر یکشنه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر اظهار کرد: عدم همکاری برخی از دستگاه های ذیربط روند جرای پروژه را کُند کرده است.

وی ادامه داد: اگر این موانع رفع شود، تا پایان سال جاری شهرک در خارج شهر برای انتقال صنوف آلاینده آماده می شود.

یزدان شناس ادامه داد: تاکنون ۸۰ درصد از عملیات زیرساختی شامل خیابان کشی، جدول کشی و آسفالت انجام شده و ۲۰ درصد باقی مانده نیز نیازمند توجه و همکاری دستگاه های ذیربط است.

وی با اشاره به حادثه پلاسکو در تهران بیان کرد: این حادثه برای ما زنگ خطر و هشداری بود.

یزدان شناس ادامه داد: در این راستا تیم کارشناسی برای بازرسی ایمنی واحدهای صنفی خراسان جنوبی تشکیل شده است.

وی بیان کرد: چهار شیر هیدرانت آتش نشانی در بازار بیرجند نصب شده و از هر طرف به شعاع هزار و ۵۰۰ متر آن را تحت الشعاع قرار می دهد.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون شرکت گاز در بازار بیرجند شیر گاز را نصب نکرده و این امر خطر آتش سوزی احتمالی را کاهش می دهد.

اعمال قانون در بازار جنبه اجرایی ندارد

یزدان شناس با بیان اینکه اعمال قانون در بازار جنبه اجرایی ندارد، گفت: بیشتر تذکرات و ایرادات مسئولان مربوطه در بازار جنبه ارشادی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به پدیده گران فروشی بیان کرد: در راستای جلوگیری از این پدیده، تیم های نظارتی در سطح استان فعال هستند.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۲۷ هزار واحد صنفی در سطح استان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۲۲ اتحادیه صنفی ساماندهی شده و در رسته های مختلف تولید، خدمات و توزیع مشغول فعالیت می کنند.

۲۵ درصد اشتغال استان در اصناف است

وی با بیان اینکه اصناف و بازاریان یک سوم از جمعیت خراسان جنوبی را شامل می شوند، گفت: همچنین این اقشار ۲۵ درصد از اشتغال استان را در اختیار دارند.

یزدان شناس با اشاره به بافت قدیمی بازار بیرجند بیان کرد: بازار هر شهرستان نشان دهنده شخصیت آن منطقه است.

وی بازار را نبض جامعه دانست و گفت: اگر نبض جامعه به درستی کار کند، نشان دهنده شرایط مطلوب آن جامعه است.

کد مطلب 3890832

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