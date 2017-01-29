هنرمندان نقش استان ایلام را در دفاع مقدس برجسته کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید روز یکشنبه در مراسم معرفی مدیر جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام اظهار داشت: با وجود آنکه ایلام به دلیل داشتن ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق در خط مقدم حملات دشمن بعثی قرار داشت و بیشتر شهرها و روستاهای استان مورد درگیر جنگ بودند، ولی تاکنون نتوانسته ایم نقش و جایگاه مردمان ایلام را در جنگ تحمیلی بخوبی بیان کنیم.

وی افزود: مردمان استان ایلام با تقدیم بیش از ۳ هزار شهید ، ۱۱ هزار جانباز و بیش از ۳۰۰ آزاده به نسبت جمعیت بیشترین شهدا و ایثارگر را در راه انقلاب و نظام فدا کرده اند که نشان دهنده حس وفاداری و مسئولیت پذیری مردمان این دیار نسبت به ارزش های انقلاب دارد.

استاندار ایلام تاکید کرد: زبان هنر بهترین شیوه برای انتقال مفاهیم و ارزرش های دفاع مقدس است و در این زمینه هنرمندان و بویژه سینماگران از مسئولیت خطیری برخوردار هستند که باید با خلق آثار فاخر و زیبا بتوانند رشادت های مردمان این دیار را در جنگ تحمیلی معرفی کنند.

وی افزود: برگزاری یادواره های شهدا نیز باید به گونه ای باشد که بتواند زوایای پنهان و ناپیدای این حماسه عظیم را به نسل های جدید انتقال دهد.

استاندار ایلام نقش عشایر ایلام را در شکل گیری عملیات ها بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: یکی از نمونه های این حضور اجرای عملیات غرورآفرین میمک است که با محوریت عشایر استان به سرانجام رسید.

مدیرکل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام نیز در این مراسم گفت: سال گذشته ۱۸ میلیارد ریال اعتبار به این حوزه در استان تخصص یافت که امسال به ۸۹ میلیارد ریال افزایش یافته است.

سرهنگ جعفر منتظری افزود: افزایش تعداد یادمان های دفاع مقدس به ۲۶ و گردآوری ۴۰ هزار سند از مهم ترین فعالیت های این بنیاد در استان ایلام بوده است.