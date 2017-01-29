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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

استاندار ایلام:

هنرمندان نقش استان ایلام را در دفاع مقدس برجسته کنند

هنرمندان نقش استان ایلام را در دفاع مقدس برجسته کنند

ایلام-استاندار ایلام از هنرمندان فعال در حوزه های مختلف خواست نقش مردمان این دیار را در دوران پرافتخار جنگ هشت ساله تحمیلی برجسته کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید روز یکشنبه در مراسم معرفی مدیر جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام اظهار داشت: با وجود آنکه ایلام به دلیل داشتن ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق در خط مقدم حملات دشمن بعثی قرار داشت و بیشتر شهرها و روستاهای استان مورد درگیر جنگ بودند، ولی تاکنون نتوانسته ایم نقش و جایگاه مردمان ایلام را در جنگ تحمیلی بخوبی بیان کنیم.

وی افزود: مردمان استان ایلام با تقدیم بیش از ۳ هزار شهید ، ۱۱ هزار جانباز و بیش از ۳۰۰ آزاده به نسبت جمعیت بیشترین شهدا و ایثارگر را در راه انقلاب و نظام فدا کرده اند که نشان دهنده حس وفاداری و مسئولیت پذیری مردمان این دیار نسبت به ارزش های انقلاب دارد.

استاندار ایلام تاکید کرد: زبان هنر بهترین شیوه برای انتقال مفاهیم و ارزرش های دفاع مقدس است و در این زمینه هنرمندان و بویژه سینماگران از مسئولیت خطیری برخوردار هستند که باید با خلق آثار فاخر و زیبا بتوانند رشادت های مردمان این دیار را در جنگ تحمیلی معرفی کنند.

وی افزود: برگزاری یادواره های شهدا نیز باید به گونه ای باشد که بتواند زوایای پنهان و ناپیدای این حماسه عظیم را به نسل های جدید انتقال دهد.

استاندار ایلام نقش عشایر ایلام را در شکل گیری عملیات ها بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: یکی از نمونه های این حضور اجرای عملیات غرورآفرین میمک است که با محوریت عشایر استان به سرانجام رسید.

مدیرکل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام نیز در این مراسم گفت: سال گذشته ۱۸ میلیارد ریال اعتبار به این حوزه در استان تخصص یافت که امسال به ۸۹ میلیارد ریال افزایش یافته است.

سرهنگ جعفر منتظری افزود: افزایش تعداد یادمان های دفاع مقدس به ۲۶ و گردآوری ۴۰ هزار سند از مهم ترین فعالیت های این بنیاد در استان ایلام بوده است.

کد مطلب 3890833

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