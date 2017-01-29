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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

نوبخت یازدهم بهمن به مرکزی سفر می کند/پیگیری مصوبات سفر هیات دولت

نوبخت یازدهم بهمن به مرکزی سفر می کند/پیگیری مصوبات سفر هیات دولت

اراک- معاون سیاسی، امنیتی استانداری مرکزی از سفر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان مرکزی، در روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی روز یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به برنامه های سفر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان مرکزی اظهار داشت: حضور در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی از برنامه های سفر روز دوشنبه محمد باقر نوبخت به استان مرکزی است.

وی ادامه داد: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و بازدید از حوزه علمیه خاتم الانبیاء(ص) نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده در سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی همچنین خاطرنشان ساخت: پیگیری مصوبات سفر سال جاری رئیس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی از دیگر اهداف سفر معاون رئیس جمهور به استان مرکزی است.

کد مطلب 3890834

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