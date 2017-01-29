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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

مرکل نامزد نهایی حزب اتحاد مسیحی آلمان برای انتخابات صدراعظمی شد

مرکل نامزد نهایی حزب اتحاد مسیحی آلمان برای انتخابات صدراعظمی شد

صدراعظم آلمان با کسب ۹۶ درصد آراء درون حزبی کاندیدای احزاب اتحاد مسیحی در انتخابات آتی این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، نشست درون حزبی اتحاد مسیحی آلمان «آنگلا مرکل» را با ۹۶ درصد آراء به عنوان کاندیدای رسمی خود در انتخابات آتی این کشور معرفی کرد.

بر اساس گزارش های اعلام شده از میان ۱۷۳ رای جمع آوری شده در این نشست مرکل توانست ۱۶۵ رای را از آن خود کند.

این در حالی است که مرکل از سال ۲۰۰۵ میلادی عهده دار سکان صدارت اعظمی در آلمان است. این چهارمین دور حضور وی در صحنه رقابت های انتخابات صدراعظمی است.

«مارتین شولتز» از حزب سوسیال دمکرات تنها رقیب مرکل در انتخابات آتی است. 

انتخابات پارلمانی آلمان که زمینه ساز انتخاب صدراعظم است در تاریخ ۲۴ سپتامبر برگزار می شود.

کد مطلب 3890838
شقایق لامع زاده

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