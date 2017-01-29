۲۴۲ دستگاه اجرایی مازندران به شبکه دولت متصل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران از اتصال ۴۶ دستگاه اجرایی و شهرداری‌ها به شبکه دولت استان خبر داد و افزود: اتصال کلیه دستگاه‌های اجرایی استان به شبکه مذکور با هدف شفاف سازی و نظارت خودکار، تسهیل اطلاع رسانی وپاسخ گویی در سطح دولت، تسریع و تسهیل روال‌های ادمله سامانه مکاتبات (پستخانه)، سامد (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)، سناما (سامانه نظارت آنی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کشور)، سامانه سماد (ثبت و گزارشگیری بدهی‌ها و مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی) و ... بهره برداری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران تصریح کرد: سالجاری را که توسط مقام معظم رهبری بنام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است یکی از ضرورت‌های مورد نیاز در نظام اداری استان مازندران موضوع اصلاح فرآیندهاست که قطعاً استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند در جهت تسهیل در اقدامات و سرعت و دقت و صرفه جویی و نیز سلامت اداری اثرگذاری زیادی داشته باشد.

وی افزود: اقدام در جهت هوشمندسازی اداری و اجرای دولت الکترونیک در برنامه‌های اجرایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مازندران قرار گرفت و در همین راستا نسبت به راه اندازی پنجره واحد صنعت، کشاورزی، گردشگری اقدام شد.

معاون استاندار مازندران یادآور شد: همچنین در راستای اجرای طرح تکاپو انعقاد تفاهم نامه توسط استاندار محترم با ۱۸ شرکت it و تلاش جهت حرکت به سمت استان مجازی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های فناوری‌های نوین در استان مازندران از جمله این اقدامات بوده است.