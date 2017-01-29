  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۵

معاون استانداری مازندران:

۲۴۲ دستگاه اجرایی مازندران به شبکه دولت متصل هستند

۲۴۲ دستگاه اجرایی مازندران به شبکه دولت متصل هستند

ساری - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از اتصال ۲۴۲ دستگاه اداری استان به شبکه دولت خبر داد و گفت: ۴۶ دستگاه نیز دهه فجر به این شبکه متصل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران از اتصال ۴۶ دستگاه اجرایی و شهرداری‌ها به شبکه دولت استان خبر داد و افزود: اتصال کلیه دستگاه‌های اجرایی استان به شبکه مذکور  با هدف  شفاف سازی و نظارت خودکار،  تسهیل اطلاع رسانی وپاسخ گویی در سطح دولت، تسریع و تسهیل روال‌های ادمله سامانه مکاتبات (پستخانه)، سامد (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)، سناما (سامانه نظارت آنی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کشور)، سامانه سماد (ثبت و گزارشگیری بدهی‌ها و مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی) و ...  بهره برداری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران تصریح کرد: سالجاری را که توسط مقام معظم رهبری بنام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است یکی از ضرورت‌های مورد نیاز در نظام اداری استان مازندران موضوع اصلاح فرآیندهاست که قطعاً استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند در جهت تسهیل در اقدامات و سرعت و دقت و صرفه جویی و نیز سلامت اداری اثرگذاری زیادی داشته باشد.

وی افزود: اقدام در جهت هوشمندسازی اداری و اجرای دولت الکترونیک در برنامه‌های اجرایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مازندران قرار گرفت و در همین راستا نسبت به راه اندازی پنجره واحد صنعت، کشاورزی، گردشگری اقدام شد.

معاون استاندار مازندران یادآور شد: همچنین در راستای اجرای طرح تکاپو انعقاد تفاهم نامه توسط استاندار محترم با ۱۸ شرکت it و تلاش جهت حرکت به سمت استان مجازی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های فناوری‌های نوین در استان مازندران از جمله این اقدامات بوده است.

کد مطلب 3890840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها