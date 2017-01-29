سارق لوله های شرکت نفت در شهرستان آبدانان دستگیر شد

سرهنگ پرویز جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت لوله های نفتی شرکت نفت در بخش مورموری از توابع شهرستان آبدانان موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس در این بخش قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی پلیس و فعال کردن گشت های محسوس و نا محسوس سارق شناسایی و تحت کنترل قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان تصریح کرد: سارق که با دستگاه برش اقدام به بریدن لوله های نفتی می کرد با دیدن پلیس وسایل و ابزار آلات سرقت را رها کرده و با یک دستگاه خودرو زامیاد اقدام به فرار کرد.

وی تصریح کرد: پس از تعقیب و گریز چند ساعته خودرو توقیف و راننده دستگیر شد.

سرهنگ جعفری با اشاره به اینکه یک دستگاه برش و کپسول هوا در این عملیات کشف شده است، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل محاکم قضایی شد.