به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش لرستان اظهار داشت: طبق بند چهار ماده سیزده آئین نامه شورای مصوب وزارت آموزش وپرورش، آموزش و پرورش می تواند زمین های فرسوده و متروکه را بفروشد یا تغییر کاربری دهد.

وی با بیان اینکه از ۱۰۰ درصد اعتبارات داده شده به آموزش و پرورش ۹۶ درصد صرف حقوق و مزایا می شود ادامه داد: چهار درصد باقی مانده باید صرف نیازهای آموزش و پرورش شود که راه به جایی نمی برد.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه با تجاری سازی و فروش املاک ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون درآمد خواهیم داشت گفت: با این کار آموزش و پرورش شهرستانها دیگر نیاز به آموزش وپرورش استان نخواهند داشت.

دریکوند با تاکید بر اینکه در این راه نیاز به کمک سرمایه گذار داریم که ما را در این راه یاری کنند ادامه داد: در هشت ماه اخیر حدود پنج میلیارد تومان بودجه به آموزش و پرورش اختصاص یافته است که صرف هزینه های آموزش و پرورش شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال مبلغ سه میلیارد ریال به هوشمندسازی مدارس پایه ششم اختصاص یافته که تا کنون کار خاصی در این حوزه صورت نگرفته است ادامه داد: ۱۰۰ میلیون تومان به بزرگداشت مقام معلم، ۲۰۰ میلیون تومان به توسعه و تجهیز مجموعه رفاهی مجموعه شماره دو فرهنگیان و سه میلیارد ریال به اسناد مالکیت از اعتبارات عمرانی استانداری لرستان تخصیص داده شده که تا کنون محقق نشده است.