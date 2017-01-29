۲۸۶ برنامه فرهنگی، عمرانی و اجتماعی در فومن اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور در نشست با اصحاب رسانه و ستاد دهه فجر که ظهر یکشنبه در سالن آیت الله بهجت فرمانداری فومن برگزار شد با گرامیداشت ایام الله دهه فجر، اظهار کرد: همزمان با ایام الله دهه فجر مردم فومن شاهد اجرای ۲۸۶ برنامه در حوزه های مختلف فرهنگی، عمرانی و اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۹۳ برنامه در حوزه فرهنگی برگزار می شود، افزود: ۱۹۳ برنامه در حوزه پروژه های عمرانی و اجتماعی دهه فجر در شهرستان فومن بهره برداری می شود.

فرماندار فومن اعتبارات هزینه شده برای این تعداد پروژه های عمرانی و اجتماعی را ۴۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی سهم قابل توجهی در اجرای این پروژه ها داشته است.

وی خاطرنشان کرد: از میزان اعتبار هزینه شده ۲۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان در قالب اجرای دو پروژه متعلق به بخش خصوصی و ۲۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نیز اعتبارات بخش دولتی بوده که در اجرای پروژه های عمرانی و اجتماعی هزینه شده است.

به گفته این مسئول این پروژه ها بیشتر در حوزه گازرسانی، برق، آسفالت راه روستایی، شیلات و مسکن مددجویی است.

اسماعیل پور در ادامه به برخی دیگر از برنامه های شاخص در ایام الله دهه فجر در سطح شهرستان فومن اشاره و تصریح کرد: برگزاری یادمان کیومرث صابری «گل آقا» ساعت ۱۵ بعدازظهر روز پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه با حضور مهمانان کشوری، استانی و شهرستانی با توجه به شخصیت و سابقه فعالیتی این چهره سرشناس ملی از مهم ترین و شاخص ترین برنامه های این دهه محسوب می شود.

وی همچنین با بیان اینکه در ایام الله دهه فجر فومن به شهرستان سبز تبدیل می شود، تأکید کرد: در تلاش هستیم برای این مراسم از حضور استاندار گیلان نیز بهره مند شویم.

فرماندار فومن در ادامه با تأکید برضرورت استفاده از نگاه و ایده جدید در راستای بیان انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین حادثه اجتماعی و سیاسی قرن، گفت: باید تلاش شود برنامه ها به گونه ای برگزار شود که نسل جوان جامعه از منظرهای مختلف با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی آشنا شوند.

اسماعیل پور همچنین به نقش اصحاب رسانه، مطبوعات اعم از نوشتاری، مکتوب و مجازی در تبیین این اهداف و بیان عملکردهای دستگاه های اجرایی و دستاوردهای انقلاب اسلامی برای آحاد جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه به عنوان ناظران عملکرد مسئولان و دستگاه های اجرایی باید با رعایت اخلاق حرفه ای و انصاف به بیان عملکردها، نقدها و نواقص موجود بپردازنند.