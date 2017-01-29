تفاهم همکاری کمیته امداد و سازمان تبلیغات برای ترویج زکات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، احمد لطفی اظهار کرد: این تفاهم نامه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، در جهت مبارزه با فقر و محرومیت، اجرایی نمودن سند کاهش فقر ، ترویج و توسعه فرهنگ احسان، انفاق و نیکوکاری در جامعه و بهره مندی از ظرفیت ها ی موجود با افزایش تعاملات دو جانبه دستگاه ها با رویکرد محرومیت زدایی، میان کمیته امداد و اداره کل تبلیغات اسلامی استان بسته شد و جهت اجرا به واحدهای ستادی تابعه ابلاغ می شود.

لطفی افزود: موضوع این تفاهم نامه همکاری و مشارکت نظام یافته دو دستگاه، در همه زمینه های ممکن با بهره گیری متقابل از ظرفیت های موجود در راستای ترویج بیشتر فریضه الهی زکات در سطح استان و جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اثر گذاری تبلیغات مبلغین در توده های مختلف جامعه و احساس ضرورت این امر در گروه های هدف، دو نهاد انقلابی کمیته امداد و سازمان تبلیغات در خصوص بستر سازی در امر محرومیت زدایی و ترویج فریضه الهی زکات در جامعه اسلامی اهدافی را دنبال می کنند.