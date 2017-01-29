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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان خبر داد؛

۱۵ پروزه ورزشی در ایام دهه فجر در کردستان افتتاح می شود

۱۵ پروزه ورزشی در ایام دهه فجر در کردستان افتتاح می شود

سنندج - مدیر کل ورزش و جوانان کردستان از برگزاری ۲۵۰ برنامه فرهنگی و ورزشی به مناسبت دهه فجر در سطح استان خبر داد و گفت: ۱۵ پروژه ی ورزشی نیز در بخش های مختلف به بهربرداری می رسد.

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به جلسات متعدد با اعضای کمیته ورزش و جوانان امسال متناسب با نیاز جوانان در دو حوزه ورزش و جوانان ویژه برنامه های مناسبی همزمان با ایام دهه مبارک فجر در سراسر استان کردستان برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: دستگاه ورزش و جوان در سطح استان باید برای تبیین آرمان‌ های انقلاب اسلامی و بازسازی صحنه پیروزی برای نسل جوان برنامه های خوبی را در دو بخش ورزش و جوانان اجرا کند.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در ایام دهه مبارک فجر در استان کردستان ۱۵ پروژه عمرانی از محل اعتبارات استانی، سفر رهبری و ملی افتتاح می شود.

جولایی افزود: این پروژه ها شامل استخر، سالن های سقف بلند و کوتاه، زمین های روستایی و چند سالن زورخانه ای در شهرستان های سنندج، سقز، دهگلان، مریوان، کامیاران، بانه و دیواندره می باشد که  افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به دیگر برنامه های فرهنگی در دست اجرا در این ایام مبارک گفت: برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی ورزشی در سطح استان متناسب با دو حوزه ورزش و جوانان انجام می شود.

جولایی افزود: غبار روبی گلزار شهدای ورزشکار، دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان، پیشکسوتان ورزشی، تجلیل از خانواده های شهدا، قهرمانان فراملی و جوانان نخبه از مهمترین برنامه هایی است که در این ایام اجرا می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان عنوان کرد: برگزاری مسابقات، همایش ها و جشنواره های در سطح کشوری و استانی در بخش های مختلف ورزشی نیز در استان کردستان به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود.

وی در پایان افزود: با توجه به تاثیر گذاری قشر ورزشکار در حوزه های مختلف انتظار می رود حضور گسترده ورزشکاران و جوانان این مرز و بوم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمن شکن باشد تا بار دیگر حمایت قاطع مردمی از نظام اسلامی به نمایش گذاشته شود.

کد مطلب 3890848

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