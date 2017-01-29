مدول ۲ تصفیه خانه فاضلاب شهری ساری ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله ذاکری ظهر یکشنبه در بازدید شهردار ساری از فرایند فعالیت مدول اول تصفیه خانه فاضلاب ساری با اشاره به اینکه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ساری در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار و در ۴ مدول طراحی شد، گفت: ظرفیت هر مدول ۱۰۵ هزار نفر پیش‌بینی‌شده است.

مهندس ذاکری، ادامه داد: با توجه به کمبود آب و افت ذخایر آب‌های زیرزمینی، از پساب و کود به‌دست‌آمده در این تصفیه‌خانه می‌توان در امر کشاورزی و گسترش فضای سبز شهری استفاده نمود.

وی با تأکید بر اینکه در ساخت و اجرای مدول دوم این تصفیه‌خانه از تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا استفاده می‌شود، اظهار داشت: انتظار می‌رود با حمایت مسئولان استانی و شهرستانی در تأمین منابع مالی، مدول دوم نیز وارد مدار بهره‌برداری شود.

مهدی عبوری شهردار ساری، در بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب این شهر بابیان اهمیت جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در ارتقای بهداشت و سلامت جامعه گفت: شهروندان محترم می‌توانند با نصب و جاری‌سازی انشعاب فاضلاب، به ارتقای بهداشت عمومی شهر کمک کنند.

وی، اجرای طرح‌های فاضلاب را در ارتقای سطح بهداشت عمومی و توسعه فضای سبز مؤثر دانست.

تاکنون ۱۶ هزارو ۵۰۰ انشعاب فاضلاب نصب، ۱۳ هزارفقره انشعاب فاضلاب جاری و ۲۶ هزار واحدتحت پوشش مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ساری قرارگرفتند.