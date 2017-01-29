به گزارش خبرگزاری مهر، تربیت انسانِ تراز انقلاب اسلامی و رشد و بالندگی آنها از وظایف مربیان دلسوزی است که باید از همه توان و عمر خود بگذرند تا متربیان را به بالندگی برسانند. بهترین فرصت و زمان برای این امر نیز دوره نوجوانی است. در روزهای پایانی آذرماه امسال، فعالان موسسات تربیتمحور در مجمع یاران حضرت مهدی(عج) قم گرد هم آمده بودند تا برای سومینبار میثاق خود را تجدید کنند. ماهنامه فرهنگی-تشکیلاتی حلقهوصل در شماره چهلوپنجم خود به معرفی برخی از کارگاههای آموزشی و تجربههای ناب برخی از موسسههای حاضر در دوره میثاق سه پرداخته است.
زمانی که سرنا را از سرگشادش میزدیم!
موسسههای تربیتمحور و رویکردی تازه در حوزه تربیت، موضوع یادداشت صادق یزدانی سردبیر ماهنامه فرهنگی-تشکیلاتی حلقهوصل در شماره ۴۵ است. یزدانی در این یادداشت زدن سرنا از سر گشادش را حکایت شیوه تربیتی ما در آموزش مسایل دینی و اعتقادی به بچههایمان میداند که کار تربیت را تازه از دوره دانشگاه آغاز میکردیم و تاکید دارد که هیئتهای اندیشهورز تربیتی باید اولین و مهمترین وظیفه خود را یافتن راهی برای درمان خطرات امروز و آیندهپژوهی برای پیشبینی خطرات آینده بدانند.
تربیت در کشاکش فضای ایزوله و واقعی
در ادامه شماره ۴۵ حلقهوصل، حجتالاسلام وافی، دبیر کارگروه موسسههای تربیتمحور به تشریح سومین دوره میثاق پرداخته و از کشاکش بین فضای ایزوله و واقعی در حوزه تربیت سخن گفته است. ابوالفضل رضی از مربیان دوره میثاق، در یاداشتی از لزوم تربیت در صحنه و پرهیز از تربیت مستقیم نوشته و تاکید دارد که «تربیت، نیاز به ازخودگذشتگی مربی دارد». مالک حسینی از دیگر مربیان دوره میثاق مینویسد: کار تربیتی را از آنجایی که مخاطب بخواهد شروع میکنیم، ولی آنجا که حرف دین ماست تمام میکنیم. یادداشت حسینی در شماره ۴۵ حلقهوصل با محوریت «ظرفیتهای نامهنویسی تربیتی» است.
دفع حداکثری میکنید و جذب حداقلی هم ندارید
محمدحامد مبین، مربی و مدیر تربیتی در یادداشت خود به این سوال پدر و مادرها پاسخ گفته است که «حاصل برگزاری کارگاههای مهارتی چیست؟!» حجتالاسلام قنوی و احمدرضا متینفر در میزگردی به فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی در تربیت کودکان پرداختند و آیتالله حائری شیرازی در سخنرانی خود به فعالان تربیتی هشدار میدهد که «دفع حداکثری میکنید و جذب حداقلی هم ندارید». او به نکات نابی در حوزه تربیت دینی و امر به معروف و نهی از منکر اشاره میکند.
گنجینه عظیم دفاع مقدس و فرصتهای تربیتی آن
فرصتهای از دست رفته و استخراج نشده تربیتی از گنجینه عظیم دفاع مقدس، مطلب بعدی شماره ۴۵ ماهنامه حلقهوصل است. محمدجواد زمردیان (آزاده و جانباز دفاع مقدس) در سخنان خود سعی کرده به سوالاتی از قبیل اینکه چرا مجموعههای تربیتی ما نمیتوانند خروجی جبههها را داشته باشند؟ چرا جبهه کارخانه آدمسازی بود و مجموعههای تربیتی نه؟ و... پاسخ بگوید. حسین صفاری، مسئول مجموعه مصباحالهدی هم از چیستی و چگونگی تغییر استراتژی تربیتی این مجموعه نوشته و به این سوال پاسخ گفته که «گیرِ کار مجموعههای تربیتی کجاست؟»
مسیر رشد متربی از رشد مربی میگذرد
گفتوگو با قائممقام مجموعه طلایهداران ظهور اهواز، بخش بعدی شماره ۴۵ حلقهوصل است. محمد پشمفروش در این گفتوگو معتقد است که امروز، رقیب اصلی مجموعههای تربیتی پدرها و مادرها هستند. در ادامه حامد مهدوی در یادداشت خود فعالیتها و چگونگی جذب متربی توسط مجموعه محراب را به طور کامل شرح داده و محمد سعیدی، مدیر کانون سیدالشهدا(ع) شاهرود علاوه بر معرفی این کانون معتقد است که «مسیر رشد متربی از رشد مربی میگذرد». «والدین ما نیاز به تربیت دارند» عنوان یادداشت سیدمهدی حسینی است. سیدمهدی حسینی مدیر مجموعه تربیتی هیئت جوانان عاشورایی ساری است که در یادداشت خود اهداف و فعالیتهای این مجموعه تربیتی را معرفی کرده است.
در نقد تصور غلطی بهنام وصل کردن بچهها به جامعه
در ادامه سیدسیفالدین حسینی، مدیر مجموعه استعدادهای برتر هادیان خرمآباد در گفتوگو با حلقهوصل تاکید دارد که «تعلل دوستان باعث شد ما دوباره چرخ را اختراع کنیم!» یادداشت مهدی قاضیزاده «در نقد تصور غلطی بهنام وصل کردن بچهها به جامعه» است. قاضیزاده مدیر موسسه پرورش استعدادهای برتر عمار کرمان است. کدهای، مسئول موسسه فرهنگی تربیتی یاوران مهدی(عج) زاهدان از اهداف و فعالیتهای این موسسه سخن گفته است. «از نمایش رادیویی تا تحقیق در روستا» عنوان یادداشت محسن موذنی، مدیر مجموعه امام حسن(ع) اصفهان است. موذنی در این یادداشت، فعالیتهای تربیتی این مجموعه را معرفی کرده است. میثم معصومبیگی در یادداشت خود به این سوال پاسخ میگوید که مجموعه اسلامی «میثم تمار قم» بعد از گزینش نخبهها، آنها را چگونه پرورش میدهد؟
تربیتپذیری پایین شهریها و تربیتگریزی بالاشهریها
در شماره ۴۵ حلقهوصل مسعود قربانی، مسئول مجموعه فرهنگی تربیتی علمدار زنجان از آزمون تجربههای تازهتر با طرح کاربردی نظامتربیتی نوشته و آسیب امروز حوزه تربیت را این میداند که «مربی تربیت نشده میخواهد متربی را تربیت کند!» در ادامه میثم الهی، مسئول کانون فرهنگی مسجد جامع شهر بم از کمبودهای این کانون سخن گفته و سعید منافینژاد مجموعه فرهنگی تربیتی حضرت ولیعصر(عج) تبریز را معرفی کرده است. منافینژاد معتقد است که «بچه امروز را با شُکلات نمیتوان گول زد، باید خود را برایش کُشت». میثاق عینی خراسانی، مدیر مجموعه اندیشمندان جوان رشد، در یادداشت خود به «تربیتپذیری پایینشهریها و تربیتگریزی بالاشهریها» پرداخته و از این گفته که مجموعههای تربیتی چگونه میتوانند وارد مدارس شده و نیرو جذب کنند؟!
هویت ولاییِ تربیت و انسانسازی
تشریح تربیت از منظر رهبر معظم انقلاب، موضوع سخنرانی حجتالاسلام دسمی در سومین دوره میثاق بود که حلقهوصل آن را بهطور مفصل پوشش داده است. حجتالاسلام دسمی معتقد است که هویت ولایی دادن به تربیت و جامعه میتواند ما را به هدف انسانسازی انبوه برساند. شیوههای تربیتی از نگاه غلامرضا محمدی، مسئول مجموعه فرهنگی منتظران ظهور قزوین از دیگر موضوعات شماره ۴۵ حلقهوصل است.
علاقهمندان میتوانند در شماره ۴۵ تازهترین اخبار جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را در سرویس «آینه» و در سرویس «گفتمان» هم سیاستهای الهی امام خمینی(ره) در مقابله با هژمونی غرب را به قلم حجتالاسلام مسعود صدوق مطالعه کنند.
نشریه حلقهوصل به مدیرمسئولی و سردبیری صادق یزدانی منتشر میشود. برای دریافت این نشریه میتوانید با شماره تلفن ۵-۷۷۶۵۵۱۳۴ تماس بگیرید. همچنین برای اطلاع از آخرین خبرها و گزارشهای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، میتوانید از سایت Hvasl.ir استفاده کنید.
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