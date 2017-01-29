به گزارش خبرگزاری مهر، تربیت انسانِ تراز انقلاب اسلامی و رشد و بالندگی آنها از وظایف مربیان دلسوزی است که باید از همه توان و عمر خود بگذرند تا متربیان را به بالندگی برسانند. بهترین فرصت و زمان برای این امر نیز دوره نوجوانی است. در روزهای پایانی آذرماه امسال، فعالان موسسات تربیت‌محور در مجمع یاران حضرت مهدی(عج) قم گرد هم آمده بودند تا برای سومین‌بار میثاق خود را تجدید کنند. ماهنامه فرهنگی-تشکیلاتی حلقه‎وصل در شماره چهل‎وپنجم خود به معرفی برخی از کارگاه‎های آموزشی و تجربه‎های ناب برخی از موسسه‎های حاضر در دوره میثاق سه پرداخته است.

زمانی که سرنا را از سرگشادش می‎زدیم!

موسسه‎های تربیت‌محور و رویکردی تازه در حوزه تربیت، موضوع یادداشت صادق یزدانی سردبیر ماهنامه فرهنگی-تشکیلاتی حلقه‌وصل در شماره ۴۵ است. یزدانی در این یادداشت زدن سرنا از سر گشادش را حکایت شیوه تربیتی ما در آموزش مسایل دینی و اعتقادی به بچه‎هایمان می‎داند که کار تربیت را تازه از دوره دانشگاه آغاز می‌کردیم و تاکید دارد که هیئت‌های اندیشه‎ورز تربیتی باید اولین و مهم‎ترین وظیفه خود را یافتن راهی برای درمان خطرات امروز و آینده‎پژوهی برای پیش‌بینی خطرات آینده بدانند.

تربیت در کشاکش فضای ایزوله و واقعی

در ادامه شماره ۴۵ حلقه‎وصل، حجت‎الاسلام وافی، دبیر کارگروه موسسه‎های تربیت‎محور به تشریح سومین دوره میثاق پرداخته و از کشاکش بین فضای ایزوله و واقعی در حوزه تربیت سخن گفته است. ابوالفضل رضی از مربیان دوره میثاق، در یاداشتی از لزوم تربیت در صحنه و پرهیز از تربیت مستقیم نوشته و تاکید دارد که «تربیت، نیاز به ازخودگذشتگی مربی دارد». مالک حسینی از دیگر مربیان دوره میثاق می‎نویسد: کار تربیتی را از آنجایی که مخاطب بخواهد شروع می‎کنیم، ولی آنجا که حرف دین ماست تمام می‎کنیم. یادداشت حسینی در شماره ۴۵ حلقه‎وصل با محوریت «ظرفیت‎های نامه‎نویسی تربیتی» است.

دفع حداکثری می‎کنید و جذب حداقلی هم ندارید

محمدحامد مبین، مربی و مدیر تربیتی در یادداشت خود به این سوال پدر و مادرها پاسخ گفته است که «حاصل برگزاری کارگاه‎های مهارتی چیست؟!» حجت‎الاسلام قنوی و احمدرضا متین‎فر در میزگردی به فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در تربیت کودکان پرداختند و آیت‎الله حائری شیرازی در سخنرانی خود به فعالان تربیتی هشدار می‎دهد که «دفع حداکثری می‎کنید و جذب حداقلی هم ندارید». او به نکات نابی در حوزه تربیت دینی و امر به معروف و نهی از منکر اشاره می‌کند.

گنجینه عظیم دفاع مقدس و فرصت‎های تربیتی آن

فرصت‌های از دست رفته و استخراج نشده تربیتی از گنجینه عظیم دفاع مقدس، مطلب بعدی شماره ۴۵ ماهنامه حلقه‎وصل است. محمدجواد زمردیان (آزاده و جانباز دفاع مقدس) در سخنان خود سعی کرده به سوالاتی از قبیل اینکه چرا مجموعه‎های تربیتی ما نمی‎توانند خروجی جبهه‎ها را داشته باشند؟ چرا جبهه کارخانه آدم‎سازی بود و مجموعه‎های تربیتی نه؟ و... پاسخ بگوید. حسین صفاری، مسئول مجموعه مصباح‎الهدی هم از چیستی و چگونگی تغییر استراتژی تربیتی این مجموعه نوشته و به این سوال پاسخ گفته که «گیرِ کار مجموعه‌های تربیتی کجاست؟»

مسیر رشد متربی از رشد مربی می‎گذرد

گفت‎وگو با قائم‎مقام مجموعه طلایه‎داران ظهور اهواز، بخش بعدی شماره ۴۵ حلقه‌وصل است. محمد پشم‎فروش در این گفت‌وگو معتقد است که امروز، رقیب اصلی مجموعه‎های تربیتی پدرها و مادرها هستند. در ادامه حامد مهدوی در یادداشت خود فعالیت‎ها و چگونگی جذب متربی توسط مجموعه محراب را به طور کامل شرح داده و محمد سعیدی، مدیر کانون سیدالشهدا(ع) شاهرود علاوه بر معرفی این کانون معتقد است که «مسیر رشد متربی از رشد مربی می‎گذرد». «والدین ما نیاز به تربیت دارند» عنوان یادداشت سیدمهدی حسینی است. سیدمهدی حسینی مدیر مجموعه تربیتی هیئت جوانان عاشورایی ساری است که در یادداشت خود اهداف و فعالیت‎های این مجموعه تربیتی را معرفی کرده است.

در نقد تصور غلطی به‎نام وصل کردن بچه‎ها به جامعه

در ادامه سیدسیف‎الدین حسینی، مدیر مجموعه استعدادهای برتر هادیان خرم‎آباد در گفت‎وگو با حلقه‎وصل تاکید دارد که «تعلل دوستان باعث شد ما دوباره چرخ را اختراع کنیم!» یادداشت مهدی قاضی‎زاده «در نقد تصور غلطی به‎نام وصل کردن بچه‎ها به جامعه» است. قاضی‎زاده مدیر موسسه پرورش استعدادهای برتر عمار کرمان است. کده‎ای، مسئول موسسه فرهنگی تربیتی یاوران مهدی(عج) زاهدان از اهداف و فعالیت‌های این موسسه سخن گفته است. «از نمایش رادیویی تا تحقیق در روستا» عنوان یادداشت محسن موذنی، مدیر مجموعه امام حسن(ع) اصفهان است. موذنی در این یادداشت، فعالیت‎های تربیتی این مجموعه را معرفی کرده است. میثم معصوم‎بیگی در یادداشت خود به این سوال پاسخ می‌گوید که مجموعه اسلامی «میثم تمار قم» بعد از گزینش نخبه‎ها، آنها را چگونه پرورش می‎دهد؟

تربیت‎پذیری پایین ‏شهری‎ها و تربیت‎گریزی بالاشهری‌ها

در شماره ۴۵ حلقه‌وصل مسعود قربانی، مسئول مجموعه فرهنگی تربیتی علمدار زنجان از آزمون تجربه‎های تازه‎تر با طرح کاربردی نظام‎تربیتی نوشته و آسیب امروز حوزه تربیت را این می‎داند که «مربی تربیت نشده می‌خواهد متربی را تربیت کند!» در ادامه میثم الهی، مسئول کانون فرهنگی مسجد جامع شهر بم از کمبودهای این کانون سخن گفته و سعید منافی‎نژاد مجموعه فرهنگی تربیتی حضرت ولیعصر(عج) تبریز را معرفی کرده است. منافی‎نژاد معتقد است که «بچه امروز را با شُکلات نمی‎توان گول زد، باید خود را برایش کُشت». میثاق عینی خراسانی، مدیر مجموعه اندیشمندان جوان رشد، در یادداشت خود به «تربیت‎پذیری پایین‏شهری‎ها و تربیت‎گریزی بالاشهری‌ها» پرداخته و از این گفته که مجموعه‎های تربیتی چگونه می‎توانند وارد مدارس شده و نیرو جذب کنند؟!

هویت ولاییِ تربیت و انسان‎سازی

تشریح تربیت از منظر رهبر معظم انقلاب، موضوع سخنرانی حجت‏الاسلام دسمی در سومین دوره میثاق بود که حلقه‎وصل آن را به‎طور مفصل پوشش داده است. حجت‏الاسلام دسمی معتقد است که هویت ولایی دادن به تربیت و جامعه می‎تواند ما را به هدف انسان‎سازی انبوه برساند. شیوه‎های تربیتی از نگاه غلامرضا محمدی، مسئول مجموعه فرهنگی منتظران ظهور قزوین از دیگر موضوعات شماره ۴۵ حلقه‎وصل است.

علاقه‎مندان می‎توانند در شماره ۴۵ تازه‌ترین اخبار جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را در سرویس «آینه» و در سرویس «گفتمان» هم سیاست‎های الهی امام خمینی(ره) در مقابله با هژمونی غرب را به قلم حجت‌الاسلام مسعود صدوق مطالعه کنند.

نشریه حلقه‌وصل به مدیرمسئولی و سردبیری صادق یزدانی منتشر می‌شود. برای دریافت این نشریه می‌توانید با شماره تلفن ۵-۷۷۶۵۵۱۳۴ تماس بگیرید. همچنین برای اطلاع از آخرین خبرها و گزارش‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، می‌توانید از سایت Hvasl.ir استفاده کنید.