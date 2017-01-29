کتاب «ستاره های آسمانی ۳» با شیوه های جذاب برای پیش دبستانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد سوم ستاره های آسمانی از مجموعه بسته آموزشی ویژه نوگلان مقطع پیش دبستان توسط انتشارات مؤسسه کشوری مهد قرآن چاپ و منتشر گردید.

در این کتاب دروس آموزشی ارتباط کودک با محیط زیست از طریق آشنایی با گیاهان و جانوران (نیازها – فواید) و همچنین آب به عنوان منبع مهم و اساسی در زندگی انسانها با شیوه های جذاب و دلنشین برای مخاطبین ارائه می شود .

بنا بر این گزارش به گفته محسن جاوید مدیر انتشارات مؤسسه مهد قرآن بسته آموزشی ستاره های آسمانی ویژه کودکان پیش دبستانی توسط کارشناسان علوم تربیتی کودک آموزش و پرورش آقای تهرانی فرجاد و خانمها شیرین برزین و سمانه خداوردی تألیف شد که بر اساس نیازها ، توانایی ها و علائق کودکان با تأکید بر تفاوت های فردی آنان می باشد .

مدیر انتشارات مهد قرآن با اشاره به ویژگی های این بسته آموزشی در ایجاد و موقعیت های یادگیری مبتنی بر آموزه های قرآنی و ارزش های دینی و اخلاقی کودکان تصریح کرد فرصت های کسب تجربه ، مصداق یابی ، اکتشاف ، مهارت های حل مسئله در کتاب های آموزشی ستاره ها جهت عموم کودکان وجود دارد .

شایان ذکر است در جلدهای اول و دوم بسته آموزشی ستاره های آسمانی مفاهیمی مانند : ارتباط کودکان با خانواده ، احترام به والدین ، آَشنایی با خاندان پیامبر اکرم (ص) ، انضباط فردی و اجتماعی ، توانمندیها ، شهر ، محله ، آسمان و زمین و میهن اسلامی بیان شده است .

یادآور می شود مراکز پیش دبستانی ، مهد کودکها می توانند جهت تهیه کتاب آموزشی ستاره‌های آسمانی با فروشگاه آیه وابسته به مؤسسه کشوری مهد قرآن به شماره ۳۳۵۲۲۵۱۰ و یا به نشانی میدان خراسان – خیابان خراسان – بعد از سه راه لرزاده – روبروی مسجد مرحوم آیت ا... فومنی مراجعه نمایند .

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