آغاز مذاکرات جدید ایران و آلمان در صنایع پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، علی محمد رجالی درباره برنامه جدید افزایش ظرفیت تولید محصول پتروشیمی«پلی پروپیلن» به عنوان یکی از محصولات با تقاضای بالا در صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور، گفت: با گذشت حدود یک دهه از آغاز بهره برداری از مجتمع پتروشیمی رجال، ظرفیت تولید پلی پروپیلن این مجتمع از ۸۰ به ۱۶۰ هزار تن در سال افزایش یافت.

وی با اعلام اینکه هم اکنون برنامه ریزی جدیدی به منظور افزایش ظرفیت تولید این مجتمع پتروشیمی از ۱۶۰ به ۲۲۰ هزار تن در سال در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: در شرایط فعلی تنها مانع افزایش ظرفیت تولید، تامین خوراک پروپیلن است.

این عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی کشور با بیان اینکه برای تامین خوراک پتروشیمی رجال از سال ۹۲، ساخت مجتمع پتروشیمی سلمان فارسی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر آغاز شد، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود با بهره‌برداری از پتروشیمی سلمان فارسی، خوراک واحدهای پلی پروپیلن هم تامین شود.

این مقام مسئول با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با شرکت اوده آلمان و یک شرکت اروپایی برای تامین دانش فنی پتروشیمی جدید ساخت سلمان فارسی، بیان کرد: در کنار اوده، شرکت اروپایی دیگری پیشنهاد جدیدی برای تامین دانش فنی ارائه کرده که در حال بررسی آن هستیم.

رجالی با بیان اینکه بر اساس برنامه زمان بندی تا سال ۱۳۹۹ امکان بهره برداری از پتروشیمی سلمان فارسی با ظرفیت تولید سالانه ۴۵۰ هزار تن پروپیلن فراهم می شود، تاکید کرد: با بهره برداری از پتروشیمی سلمان فارسی مشکل تامین خوراک پتروشیمی رجال، مارون و نوید زرشیمی برطرف خواهد شد.

وی، خاطرنشان کرد: میزان سرمایه گذاری در طرح های جدید پتروشیمی حدود یک هزار میلیارد تومان بوده که بخشی از آن به صورت مشترک توسط پتروشیمی‌های رجال، مارون و نوید زرشیمی و مابقی از صندوق توسعه ملی تامین شده است.