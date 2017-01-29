پیروزی تیم ملی بسکتبال مقابل فلسطین در اولین دیدار غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا از امروز یکشنبه با حضور ۶ تیم اردن (میزبان)، ایران، فلسطین، سوریه، لبنان و عراق در امان آغاز شد. تیم ملی بسکتبال ایران که سیزدهمین حضور در این رقابت ها را تجربه می کند، نخستین دیدار خود در این دوره را برابر فلسطین برگزار کرد و موفق به شکست ۱۱۴ بر ۶۶ این تیم شد.

در ادامه رقابت های بسکتبال قهرمانی غرب آسیا، تیم ملی ایران فردا به مصاف سوریه می رود. این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ (به وقت ایران) آغاز می شود. ملی پوشان بسکتبال که با هدایت مهران حاتمی در رقابت های قهرمانی غرب آسیا شرکت کرده اند روز سه شنبه نیز به مصاف لبنان می روند و سپس به ترتیب با عراق و اردن دیدار خواهند داشت.

پانزدهمین دوره رقابت های بسکتبال قهرمانی غرب آسیا تا ۱۴ بهمن ماه در امان اردن پیگیری خواهد شد. جلسه هماهنگی (تکنیکال میتینگ) این مسابقات شب گذشته در هتل محل اقامت تیم ها برگزار شد.

به گزارش مهر، برگزاری مسابقات بسکتبال غرب آسیا از سال ۱۹۹۹ و در لبنان آغاز شد. بسکتبال ایران پیش از این در دوازده دوره این رقابت ها حضور داشته و طی آن موفق به کسب ۶ عنوان قهرمانی، ۳ عنوان نایب قهرمانی و یک عنوان سومی شده است. از این حیث بسکتبال ایران پرافتخارترین تیم منطقه غرب آسیا است.