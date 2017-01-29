به گزارش خبرنگار مهر، علی خالقیان ظهر یک شنبه در گفتگو با اصحاب رسانه در محل سپاه استان سمنان ضمن تشریح برنامه های ویژه ایام الله دهه فجر با اشاره اینکه باید با اجرای برنامه‌های متنوع نسل جوان را با دستاوردهای انقلاب آشنا کرد، ابراز داشت: برنامه های دهه فجر در استان با نواختن زنگ انقلاب در ساعت ۹:۳۳ به همراه رژه موتوری به بهانه گرامیداشت ورود تاریخی حضرت امام(ره) آغاز خواهد شد.

وی افزود: برگزاری ویژه برنامه سفیران نور، برگزاری نشست روشنگری با موضوع انقلابی گری، همایش دوچرخه سواری فجر انقلاب، همایش اقتصاد مقاومتی، یادواره شهدا، برپایی نمایشگاه کتاب، بزرگداشت انقلاب و تجلیل از بسیجیان، همایش آشنایی با سند تحول و جشنواره غذا و کمک به نیازمندان از جمله برنامه های است که طی ایام دهه فجر در استان اجرا خواهد شد.

معاون اجرایی سپاه استان سمنان با بیان اینکه دیدار با خانواده معظم شهدا و غبار روبی گلزار شهدا از جمله برنامه‌های دهه فجر در راستای تکریم شهدا در استان برگزارخواهد شد، ابراز داشت: نباید فراموش کنیم که این انقلاب از مسیر لاله‌هایی می گذرد با رشادت و جوانمردی خود مردانه در برابر رژیم ستم‌شاهی ایستادند و امروز وظیفه ما است که با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا محور فعالیت خود را به گونه ای قرار دهیم که ادامه دهنده راه آنها باشیم.

خالقیان با بیان اینکه به منظور پاسداشت از ارزش‌های اسلامی هر روز از دهه فجر به نام خاصی نام گذاری شده است، تصریح کرد: انقلاب اسلامی، ‌امام خمینی(ره) ولایت فقیه و رهبری انقلاب اسلامی، مردم سالاری دینی، ‌مشارکت اجتماعی، ‌عدالت و پیشرفت، انقلاب اسلامی و ایمان، ‌جهاد و شهادت، انقلاب اسلامی رسالت دینی و حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) از جمله برنامه‌های دهه فجر است.

وی افزود: منزلت زن، تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی، جوانان نهضت علمی و اقتصاد مقاومتی، هویت دینی، ‌ترویج معنویت، ‌فرهنگ و تمدن اسلامی، ‌انقلابی‌گری، آمادگی دفاعی، ‌اقتدار و عزت اسلامی، ‌ وحدت ملی، ‌حمایت از جبهه مقاومت و مبارزه با تروریسم بین المللی، استکبارستیزی و مقابله با نفوذ دشمن از دیگر عناوین برنامه های دهه فجر استان سمنان محسوب می شود.