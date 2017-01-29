بازگشایی اغلب معابر عمومی شهر اهر با وجود بارش سنگین برف

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اعیانی ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: با توجه به اینکه بارش برف تا نزدیکیهای صبح روز یکشنبه در اهر ادامه داشت ولی نیروهای خدماتی شهرداری اهر از ساعات اولیه بارش برف نسبت به برفروبی و نمکپاشی معابر عمومی و خیابانها اقدام کردند.
شهردار اهر با ذکر اینکه با توجه به امکانات و ماشینآلات شهرداری پیشبینی میکنیم که عملیات برفروبی معابر عمومی و خیابانهای شهر اهر تا روز دوشنبه به پایان برسد، ادامه داد: پلیس راهنمایی و رانندگی اهر با مسدود کردن خیابانها زمینهای فراهم کرد تا شهرداری مرکز شهر را در کمترین زمانبرفروبی کند و همچنین شهروندان اهری نیز در عملیات برفروبی به یاری شهرداری اهر شتافتند.
وی اضافه کرد: پس از اتمام برفروبی خیابانها، با همکاری شهروندان برفروبی کوچهها را آغاز میکنیم درحالیکه اگر شهروندان برفهای مقابل منازل و مغازههای خود را در محلی جمعآوری کنند حتماً این کوچهها در اولویت شهرداری هستند و از طرفی با وجود تعداد بالای کوچهها و کمبود امکانات و ماشینآلات جوابگوی خواسته همه مردم نیست بلکه مردم نیز باید همکاری کنند.
اعیانی بابیان اینکه شهر اهر بیش از دو هزار و ۲۰۰ کوچه و نزدیک به ۳۰۰ هکتار معابر عمومی اصلی و فرعی دارد، گفت: اگر مردم برف کوچههای خود را در محلی جمعآوری کنند میتوانیم تمامی کوچهها را کمترین زمان از داخل کوچهها خارج کنیم ولی اگر اینچنین همکاری وجود نداشته باشد پاکسازی این تعداد کوچه زمانبر خواهد بود و از طرفی از شهروندان اهری خواهشمندیم تا کمی صبر داشته باشند.
شهردار اهر با اشاره به اینکه شهرداری اهر به یکهزار و ۱۵۰ هکتار از محدوده شهری خدمات ارائه میکند، خاطرنشان کرد: همزمان با برفروبی خیابانها، به لحاظ همکاری مردم با شهرداری توانستیم در برف برخی از کوچهها جمعآوری و از سطح کوچهها خارج کنیم.
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