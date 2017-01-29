۹۰ طرح عمرانی و تولیدی دهه فجر در ساری بهره برداری می شود

احمد حسین زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای ۲۵۰ برنامه فرهنگی در نقاط مختلف شهرستان ساری در دهه فجر، از افتتاح و کلنگ زنی ۱۰۰ پروژه در ساری بااعتبار ۶۵ میلیارد تومانی در دهه فجر خبر داد و دهه فجر انقلاب اسلامی را دهه نور و رحمت بیان کرد و گفت: دهه فجر انقلاب اسلامی و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و لازم است در برگزاری برنامه‌های این دهه تمام تلاش خود را به‌کارگیریم.

حسین زادگان افزود: دهه فجر خاستگاه ارزش‌های اسلامی و نقطه عطف انقلاب اسلامی ایران است و باید هرسال در این دهه مبارک برنامه‌های ارزشی و در خورشأن این نظام برنامه‌ریزی و اجرایی شود.

وی بابیان اینکه ایثار شهدای انقلاب را نباید فراموش کرد، گفت: اقتدار ایران اسلامی مرهون خون پاک شهدا است.

حسین زادگان در ادامه بابیان اینکه خدمت به این نظام مایه افتخار و توفیق است و کسانی که از توفیق خدمت‌گزاری برای ملت ایران برخوردار هستند باید از این فرصت استفاده کنند، اظهار کرد: مسئولان برای خدمت به مردم تلاش بیشتری کنند.

وی گفت: دیدار با خانواده‌های معظم شهدای انقلاب و جانبازان سیاسی و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب، دیدار با جانبازان بستری در مراکز درمانی، برگزاری مراسم ویژه عطرافشانی گلزار شهدا به همراه اجرای برنامه متنوع فرهنگی ازجمله برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر است.