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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

با ارائه عبدالوهاب فراتی؛

کرسی ترویجی «تعامل عالمان دینی با نظام اسلامی» برگزار می شود

کرسی ترویجی «تعامل عالمان دینی با نظام اسلامی» برگزار می شود

دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، با همکاری معاونت پژوهشی پژوهشگاه فقه نظام، نشست «تعامل عالمان دینی با نظام اسلامی» را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، با همکاری معاونت پژوهشی پژوهشگاه فقه نظام و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، کرسی ترویجی «تعامل عالمان دینی با نظام اسلامی» برگزار می شود.

در این نشست که با ارائه عبدالوهاب فراتی همراه است، حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک و حجت الاسلام علی صالحی منش به عنوان ناقد حضور دارند. 

علاقه مندان برای شرکت رایگان در این نشست علمی می توانند روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۹ الی۲۱ به آدرس قم، خیابان صفائیه، کوی ممتاز، ساختمان نورالثقلین مراجعه کنند.

کد مطلب 3890862
سارا فرجی

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