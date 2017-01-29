روحانیون در جلب حمایت های اجتماعی تاثیرگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی روز یکشنبه در همایش مسافران تنها که با حضور روحانیون، ائمه جمعه وجماعات در خصوص بحران مدیریت و حوادث مترقبه در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزارشد اظهار کرد: ائمه جماعات، مبلغان و روحانیون در جامعه بسیار تأثیرگذار هستند و می‌توانند در جلب حمایت‌های اجتماعی در مدیریت شهری به خوبی عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه روحانیون باید تذکرهای شرعی در خصوص حقوق عمومی و خصوصی را به مردم ارائه دهند، عنوان کرد: اگر بسترهای اجتماعی در این زمینه فراهم شود می‌توان شهر را به خوبی مدیریت کرد و در راستای کنترل بحران‌های انسان ساز گام برداشت.

شهردار قزوین با بیان اینکه زیرساخت‌های ایمنی در شهر به خوبی ایجاد شده است، اظهار کرد: در حال حاضر بازار قزوین و خانه‌های اطراف آن زمینه لازم برای ایجاد بحران در شهر را دارند.

نصرتی افزود: بازاریان خانه اطراف بازار را به انبار وسایل خود تبدیل کرده‌اند و کارگاه‌های چوب بری و انبار چوب و روغن در این محدوده به سار مشاهده شده است، در صورتی که امکان دسترسی به این مناطق در هنگام وقوع بحران وجود ندارد.

وی با اشاره به تذکرهای کتبی و اخطاریه‌های سازمان آتش نشانی در خصوص این انبارها عنوان کرد: با هماهنگی دادستانی و ستاد بحران استانداری قزوین برخی از این انبارها پلمپ شد اما باز هم این شرایط وجود دارد.

شهردار قزوین ادامه داد: روحانیون می‌توانند مسئولیت شرعی انبارداران را در قبال دیگر افراد در معرض خطر تبیین و آن‌ها را بار مسئولیت شرعی که بر گردن آن‌هاست مطلع کنند.

نصرتی با بیان اینکه شهرداری قزوین نقاط بحرانی را شناسایی کرده است، گفت: این مطالب در اختیار روحانیون قرار می‌گیرد تا از آن در سخنرانی‌های خود بهره برداری کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح پیاده راه خیام اظهار کرد: اجرای این طرح ترافیک مرکز و جنوب شهر را می‌توانست به مرور زمان کاهش دهد اما برخی کسبه منافع شخصی خود را بر منافع عمومی جامعه مقدم دانستند و با ایجاد جو احساسی مانع از اجرای این طرح شدند در صورتی که تجربه در سایر شهرها نشان داده بود که به مرور زمان درآمد این کسبه به سه برابر قبل افزایش می‌یابد.