۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

جامعه‌شناسی شعارهای انقلاب اسلامی در «روز روشنایی» فردوس

فرهنگسرای فردوس به مناسبت فرا رسیدن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر نشست تبیینی «روز روشنایی» را به منظور بررسی جامعه‌شناسی شعارهای انقلاب اسلامی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست روز روشنایی دوشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ساعت ۱۶ به منظور بررسی شعارهای انقلاب اسلامی از منظر جامعه‌شناسی، با حضور نادر صادقیان و سعیده امینی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در فرهنگسرای فردوس برگزار خواهد شد.

گفتنی است، هر انقلابی از جمله انقلاب شکوهمند اسلامی ایران واجد شعارهایی برخاسته از ایدئولوژی انقلاب، ایمان، آمال و احساسات عمیق و انقلابی مردم است، مردمانی که شعارها را با خون خود فریاد می‌کنند. این شعارها بیانگر نگرش ایدئولوژیک انقلاب، انقلابیون و مردم انقلابی نسبت به وضع موجود، اهداف و ویژگی‌های نظام آرمانی و نحوه‌ی انتقال جامعه از وضع موجود به وضع آرمانی است.

از این رو شعارهای هر انقلاب از میراث و اسناد گرانبهای آن و از مهم‌ترین منابع مطالعه‌ی فرآیند انقلابی، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، محسوب می‌شود. بنابراین ضروری است این اسناد و میراث به دقت جمع‌آوری و حفظ شود و به نسل‌های آینده‌ی کشور سپرده شود تا انقلاب خود را بهتر بشناسند و از آرمان‌های آن پاسداری کنند. شعارهای انقلابی برای جامعه‌شناسان انقلاب نیز از ارزنده‌ترین منابع مطالعه، تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف پدیده انقلاب به شمار می‌رود.

علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند به فرهنگسرای فردوس واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، بعد از تقاطع شهید سلیمی جهرمی مراجعه کنند و  برای کسب اطلاعات بیشتر نیز با شماره ۴۴۰۵۸۹۰۰ تماس بگیرند.

خداداد خادم

