۱۳۷ میلیارد ریال برای پروژه های دهه فجر در نور صرف شده است

هادی خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افتتاح پروژه‌های دهه فجر امسال شهرستان نور از روکش آسفالت راههای روستایی محدوده دوآب، پل زنگوله، روستاهای ورازده علیا، دارکلا، تورانکلا، معصومآباد و شیرکلا جمعاً بااعتباری بالغ‌بر ۱۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال نام برد و اعلام کرد: هم چنین پروژه‌های آموزشی شامل مدرسه شش کلاسه متوسطه اول جوربند و دبیرستان پسرانه سلیاکتی با اعبتاری بالغ‌بر ۱۴ میلیارد و ۶۷۵ میلیون ریال، اجرای طرح هادی تاشکوه علیا، عباسا و بریکلا با اعبتاری بالغ‌بر چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، بهداشت و درمان اعم از مرکز بهداشتی و درمانی ایزدشهر، سیدکلا، خانه بهداشت تاشکوه وسطی و راه اندزی خانه بهداشت باریکلا و انبار دارویی شهرستان با اعبتاری بالغ‌بر ۱۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال از جمله پروژه‌های افتتاحی شهرستان در ایام‌الله دهه فجر است.

فر ماندار نور از پروژه‌های عمرانی شهری شهرداری‌ها اعم از کنارگذر ۲۴ متری، دیوار حائل و پیاده روسازی شهرداری چمستان، احداث دیوار بتنی پارک سبزه رود ضلع شرقی با اعبتاری بالغ‌بر ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، پروژه دهیاری‌ها اعم از پارک روستایی سلیاکتی، ساختمان دهیاری میرنا، ورازده سفلی، گرمابه عمومی و آبگرم خورشیدی جمعاً بااعتباری بالغ‌بر دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال و مخزن آب سلیاکتی بااعتباری بالغ‌بر ۸۰۰ میلیون ریال بعنوان دیگر پروژه‌های افتتاحی در دهه فجر امسال در این شهرستان نام برد و خاطر نشان ساخت: پروژه کتابخانه عمومی علامه محدث نوری چمستان بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، احداث مسکن شهری مددجویی کمیته امداد بااعتباری بالغ‌بر ۲۰۰ میلیون ریال، اشتغالزایی مددجویی کمیته امداد بااعتباری بالغ‌بر ۲۰۰ میلیون ریال، احداث ساختمان اداری مسکونی شرکت گاز چمستان بااعتباری بالغ‌بر ۶۲۰۰ میلیون ریال و تأمین برق، رفع ضعف ولتاژ مشترکین و اصلاح پست مرکزی چمستان و بلده جمعاً بااعتباری بالغ‌بر پنج میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال از دیگر پروژه‌های افتتاحی ایام‌الله دهه فجر نور است.

خنجری از بازسازی و احداث پارک خیابان مسجدجامع، آسفالت معابر شهر، روسازی خیابان شهید شاه حسینی، پیاده روسازی ورودی و خروجی شهرو ساماندهی خیابان پلاژ جمعاً بااعتباری بالغ‌بر ۲۶ میلیارد ریال به عنوان پروژه‌هایی یاد کرد که کلنگ اجرای این پروژه‌ها در ایام‌الله دهه فجر در شهرستان نور به زمین زده خواهد شد.