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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۰

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی اردبیل:

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با موضوع انقلاب در اردبیل برگزار می‌شود

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با موضوع انقلاب در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل – مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل از برگزاری نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای با محوریت کتب انقلاب اسلامی در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کتابخانه‌های عمومی اردبیل، رباب عزیزخانی بعدازظهر یکشنبه در تشریح برنامه‌های این دستگاه اجرایی در دهه فجر تصریح کرد: نشست‌های کتاب‌خوان مدرسه‌ای با مشارکت کتابخانه‌های عمومی و مدارس برگزار می‌شود.

وی افزود: در نشست‌های مدارس، کتب با موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی توسط دانش آموزان کتاب‌خوان به مخاطبان معرفی خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان به برگزاری نشست‌های نقد و بررسی و جمع خوانی کتب حوزه انقلاب اسلامی در کتابخانه‌های عمومی استان اشاره و تأکید کرد: علاوه بر این در دهه فجر برگزاری مسابقه نقاشی، قصه‌خوانی و تورهای بازدید از کتابخانه‌ها برای دانش آموزان تدارک دیده شده است.

عزیزخانی به عضویت رایگان کتابخانه‌های عمومی در ۱۲ بهمن‌ماه اشاره و تأکید کرد: نمایشگاه‌های کتاب انقلاب اسلامی نیز در این دهه برگزار شده و کتب موجود و کتب جدید انقلاب اسلامی معرفی می‌شود.

وی افزود: در دهه فجر دیدار کتابداران با خانواده شهدای انقلاب اسلامی و عطرافشانی گلزار شهدا نیز برنامه ریزی شده است.

کد مطلب 3890870
محمد میرزایی ناطق

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