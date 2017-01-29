به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کتابخانه‌های عمومی اردبیل، رباب عزیزخانی بعدازظهر یکشنبه در تشریح برنامه‌های این دستگاه اجرایی در دهه فجر تصریح کرد: نشست‌های کتاب‌خوان مدرسه‌ای با مشارکت کتابخانه‌های عمومی و مدارس برگزار می‌شود.

وی افزود: در نشست‌های مدارس، کتب با موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی توسط دانش آموزان کتاب‌خوان به مخاطبان معرفی خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان به برگزاری نشست‌های نقد و بررسی و جمع خوانی کتب حوزه انقلاب اسلامی در کتابخانه‌های عمومی استان اشاره و تأکید کرد: علاوه بر این در دهه فجر برگزاری مسابقه نقاشی، قصه‌خوانی و تورهای بازدید از کتابخانه‌ها برای دانش آموزان تدارک دیده شده است.

عزیزخانی به عضویت رایگان کتابخانه‌های عمومی در ۱۲ بهمن‌ماه اشاره و تأکید کرد: نمایشگاه‌های کتاب انقلاب اسلامی نیز در این دهه برگزار شده و کتب موجود و کتب جدید انقلاب اسلامی معرفی می‌شود.

وی افزود: در دهه فجر دیدار کتابداران با خانواده شهدای انقلاب اسلامی و عطرافشانی گلزار شهدا نیز برنامه ریزی شده است.