موج یخبندان کردستان را فراگرفت/راه ۳۲۰ روستای استان مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، موج بارشی که از بامداد روز جمعه هشتم بهمن ماه امسال وارد استان کردستان شد منجر به بارش شدید برف و کولاک دراکثر نقاط استان و ریزش بهمن و مسدود شدن راه های ارتباطی به ویژه راه های روستایی شده است.

مدیر راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با بارش برف در چند روز اخیر راه ۳۲۰ روستای استان مسدود شد، گفت: با تلاش عوامل راهداری راه تعدادی از این روستاها بازگشایی شده و اکنون تنها راه ۲۰۰ روستای استان مسدود است که عوامل راهداری در حال بازگشایی این راه ها هستند.

محمدراشد مدرس گرجی با اعلام اینکه در حال حاضر تمام راه های اصلی وفرعی استان باز است، عنوان کرد: تردد با زنجیر چرخ در تمامی راه های استان اعم از اصلی و فرعی امکان پذیر است.

وی اظهار داشت: طرح زمستانه امسال با حضور بیش از ۷۰۰ راهدار در قالب ۱۳۰ اکیپ و با استفاده از ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات در استان آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون عملیات برفروبی در چهار هزار کیلومتر از جاده های استان انجام شده است، بیان کرد: در چند روز اخیر هم حدود ۲ هزار تن نمک و شن در سطح جاده های پاشیده شده است.

وی عنوان کرد: امدادرسانی و نجات سه مادر باردار واسکان ۲۰۰ نفر مسافر در راه مانده در راهدارخانه های سطح استان هم از دیگر اقدامات راهداران استان از روز جمعه تا صبح امروز بوده است.

بیشترین ارتفاع برف کنونی درمریوان با ۴۳ سانتی متر ثبت شده است

مدیرکل هواشناسی استان کردستان هم در گفت‌وگو با خبرنگار به وضعیت چند روز آینده هوای استان اشاره کرد و گفت بررسی و تحلیل نقشه های پیش یابی، تداوم فعالیت سامانه بارشی را تا بعدازظهر امروز به صورت بارش پراکنده برف نشان می دهد.

طالب حیدری عنوان کرد: ازعصر امروز تا صبح روز سه شنبه استقرار هوای نسبتا آرام در سطح استان پیش بینی می شود، در این مدت به جز پدیده مه در پاره ای از نقاط استان پدیده قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.

وی ادامه داد: اما از بعدازظهر سه شنبه تا روز پنج شنبه باردیگر عبور امواج بارشی از سطح استان سبب پوشش ابر، وزش باد و بارش برف می شود.

وی اعلام کرد: همچنین تا آخر هفته شرایط یخبندان زمستانه در طول شبانه روز بر استان حاکم خواهد بود که سبب کاهش محسوس دمای هوا می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان به میزان ارتفاع کنونی برف موجود ایستگاه های هواشناسی استان براساس سیستم بارشی اشاره کرد و گفت: ارتفاع برف در سنندج ۸ سانتی متر، سقز ۲۶، قروه ۱۳، بیجار ۱۷، مریوان ۴۳، زرینه ۱۸، بانه،۳۵، کامیاران ۲۱ و هزارکانیان ۲۹ سانتی متر بوده است.