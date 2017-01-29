اولین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اولین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت با حضور مدیران اقتصادی و رؤسای نهادهای اقتصادی- اجتماعی برگزار و به شرکتهای برگزیده، گواهی تعهد به تعالی و تقدیرنامه تعالی اهدا شد.
در این مراسم که امروز (یکشنبه) در دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، محمدجواد ایروانی رئیس شورای سیاستگذاری جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سخنانی با اشاره به جایگاه بهرهوری در اسناد راهبردی جمهوری اسلامی بهویژه در سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نقش و اهمیت نهادسازی برای تحقق این هدف را مورد تأکید قرار داد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازمه دستیابی به رشد اشتغالزای ۸ درصدی را اصلاح و تقویت همهجانبه نظام پولی، مالی و تجاری در کشور دانست و گفت: در این مسیر، توجه به موضوع تأمین مالی بهویژه تأمین مالی خُرد برای رشد و تقویت فعالیت های اقتصادی کوچک در راستای افزایش نقش مردم در اقتصاد و عدالتبنیانی، اهمیت فراوانی دارد.
وی ارتقای بهرهوری را عامل مهم دیگر در دستیابی به رشد ۸درصدی خواند و افزود: یکسوم از رشد ۸درصدی باید از طریق افزایش بهرهوری تأمین شود.
ایروانی، ایجاد نهادهای مردممحور و منطبق با ارزشهای اسلامی در زمینه تعالی و رشد بهرهوری را مهم و زیربنایی دانست و گفت: گروهی از اساتید علم مدیریت و نهادهای اقتصادی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، حرکتی را برای نهادینهسازی تعالی و بهرهوری در شرکتها و مجموعههای مختلف آغاز کردهاند و این جایزه سرآغاز حرکتی است که در ادامه بهدنبال آن هستیم بر اساس نقاط بهبود شناساییشده، یک برنامه تعالی سهساله برای مؤسسات حاضر در ارزیابی، طراحی و با کمک دانشگاه، این برنامه را عملیاتی کنیم.
وی، اجرا و عملیاتی شدن این برنامه را در راستای پیوند صنعت و دانشگاه و هدایت پایاننامههای تحصیلات تکمیلی در این مسیر خواند و با تشکر از دستاندرکاران جایزه ملی تعالی و پیشرفت و دانشگاه شهید بهشتی، ابراز امیدواری کرد اینگونه حرکتها بستر لازم را برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاد کند.
در این همایش، ابراهیمی جمارانی دبیر جایزه ملی تعالی وپیشرفت نیز با بیان گزارشی از فرآیند اجرای جایزه، برنامههای آینده دبیرخانه را در بهبود و تقویت مدلِ ارزیابی با وارد کردن معیارهای اقتصاد مقاومتی تشریح کرد.
همچنین علی رضائیان چهره ماندگار مدیریت کشور و رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر آمادگی این دانشگاه برای همکاری در طرح مزبور، به تأسیس کلینیک مدیریت در دانشکده مدیریت اشاره کرد و در خصوص رویکرد دانشگاه در هماهنگی با بخش صنعت و کمک به حل مسائل آن، توضیحاتی بیان کرد.
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