برگزاری مسابقه کتابخوانی «حکایت فدک» در منطقه ۵

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه کتابخوانی با هدف گرامیداشت ایام فاطمیه و آشنایی هر چه بیشتر عموم شهروندان با خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) از ۱۲ بهمن تا ۱۲ اسفندماه برگزار می‌شود.

علاقمندان برای دریافت متن خطبه و پاسخ‌نامه مسابقه کتابخوانی حکایت فدک و همچنین ارائه آن، تا دوازدهم اسفندماه مهلت دارند به کانال تلگرام فرهنگسرای فردوس به نشانی ferdosfarhangsara@ و یا به این مرکز واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، بعد از چهارراه شهید سلیمی جهرمی مراجعه کنند.

گفتنی است، خطبه فدکیه ایراد شده توسط حضرت زهرا(س) را می توان از جمله مهم ترین اسناد تاریخی مربوط به وقایع صدر اسلام دانست. این سخنرانی که در مسجد پیامبر و در حضور مهاجرین و انصار صورت گرفته، حاوی نکات فراوانی است که هر کدام از این نکات می‌تواند روشنگر بخشی از رخدادهای آن قطع زمانی باشد و این روشنگری تاریخی ورای معارف الهیه عظیمی است که در کلمات صدیقه کبری متجلی شده است.

خاطرنشان می‌شود، در پایان مهلت برگزاری مسابقه کتابخوانی حکایت فدک، پس از بررسی پاسخ‌نامه‌های رسیده به کتابخانه فردوس، به قید قرعه به شرکت‌کنندگانی که به تمامی سوالات پاسخ صحیح داده اند جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.