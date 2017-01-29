توقیف ۶ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در دشتستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا رزمی به پایگاه خبری پلیس گفت: در راستای تأکیدات فرمانده معظم کل قوا در خصوص تشدید مبارزه با قاچاق کالا و تدابیر فرمانده ناجا در برخورد قاطع با این پدیده شوم، فرماندهی انتظامی استان با برنامه ریزی جامع مبارزه با قاچاق کالا را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده است.

این مقام انتظامی افزود: در همین راستا عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید صلاحی واقع در محور خروجی دشتستان در حین کنترل وسایل نقلیه عبوری در ۲۴ ساعت گذشته دو دستگاه کشنده تریلر که مشکوک به حمل کالای قاچاق بودند را متوقف کردند.

سرهنگ رزمی اظهار داشت: در بازرسی‌های انجام شده از وسایل نقلیه توقیفی انواع کالای قاچاق شامل ۹۰۷ کارتن رادیو پخش خودرو خارجی و ۸۰۹ کارتن لامپ و برف پاک کن خودرو فاقد مدارک گمرکی که به صورت قاچاق در حال انتقال به شهر تهران بودند کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان ارزش تقریبی محموله های قاچاق مکشوفه را طبق برآورد کارشناس ۶ میلیارد ریال اعلام و اظهار داشت: در این ارتباط دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده وتکمیل تحقیقات تحویل مرجع قضائی شدند.