  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۰

برگزاری جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه پیام نور در ۱۴ بهمن

برگزاری جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه پیام نور در ۱۴ بهمن

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نورگفت: جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه پیام نور ۱۴ بهمن برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، حجت الاسلام محمد صادق جمشیدی راد گفت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان تهران در نظر دارد در آستانه میلاد حضرت زینب کبری(س)، جشن و کارگاه آموزشی بیستمین دوره ازدواج دانشجویی را برگزار می کند.

وی افزود:این مراسم روز پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه، از ساعت ۸ لغایت ۱۶ درسالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی برگزار خواهد شد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور تاکید کرد: مزدوجینی که قبلا در دوره های نوزدهم یا بیستم سامانه ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده اند، می توانند برای شرکت در این جشن حضور داشته باشند.

کد مطلب 3890877
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها