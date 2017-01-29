برگزاری جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه پیام نور در ۱۴ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، حجت الاسلام محمد صادق جمشیدی راد گفت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان تهران در نظر دارد در آستانه میلاد حضرت زینب کبری(س)، جشن و کارگاه آموزشی بیستمین دوره ازدواج دانشجویی را برگزار می کند.

وی افزود:این مراسم روز پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه، از ساعت ۸ لغایت ۱۶ درسالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی برگزار خواهد شد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور تاکید کرد: مزدوجینی که قبلا در دوره های نوزدهم یا بیستم سامانه ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده اند، می توانند برای شرکت در این جشن حضور داشته باشند.