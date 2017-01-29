به گزارش خبرگزاری مهر، در این راستا در اطلاعیه‌ای عنوان شده است، بازی هفته بیست و یکم لیگ برتر والیبال کشور که قرار بود بین تیم‌های والیبال شهرداری ارومیه و هاوش گنبد برگزار شود، به دلیل عدم حضور تیم هاوش گنبد لغو شد.

تیم والیبال هاوش گنبد بدون اعلام به تیم میزبان در این دیدار حضور نیافته است و نتیجه این دیدار توسط کمیته انضباطی اعلام خواهد شد.

تیم والیبال شهرداری ارومیه به عنوان تیم سوم به پلی آف لیگ برتر صعود کرده است و منتظر شناخت حریف خود است.

تیم والیبال شهرداری ارومیه در هفته پایانی دور مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان روز چهارشنبه سیزدهم بهمن ماه در ساری به مصاف عمران ساری خواهد رفت.