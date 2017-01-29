به گزارش خبرنگار مهر، رضا گروسی روز یکشنبه در همایش توجیهی مسافران تنها که در سالن سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: کشور ایران در رده بندی سازمان ملل جزو ۱۰ کشور بلاخیز جهان محسوب میشود که البته در این ردهبندی سوء مدیریت در ایران را از عوامل مهم این بلایا دانستهاند.
وی با بیان اینکه بیانی شدن دشت قزوین در مدت این سالها ناشی از سوء مدیریت در این استان بوده است، عنوان کرد: بیابانی شدن استان یکی از بلایایی است که مشکلات بسیار زیادی را در طول زمان ایجاد میکند و در حال حاضر برای این موضوع بودجه کشوری اختصاص یافته است تا بخشی از این اراضی تا روز درختکاری توسط بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی احیا شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین با اشاره به اینکه سه گسل بزرگ در استان قزوین وجود دارد، گفت: این گسلها توانایی ایجاد زمین لرزه ای در حدود ۶ تا ۶.۸ ریشتر را دارند و با شرایط فعلی قزوین در صورت وقوع زمینلرزه با بحران بسیار جدی روبرو خواهیم بود.
گروسی افزود: در صورت وقوع زلزله به قدرت ۶.۸ ریشتر، ۲۸ درصد واحدهای مسکونی قزوین آسیب نمیبینند، ۱۳ درصد آسیب خفیف، ۲۱ درصد آسیب متوسط، ۲۳ درصد آسیب قابل ملاحظه و ۱۳ درصد آسیب جدی میبینند و در این بین ۲ درصد از خانههای مسکونی به صورت کامل ویران میشوند.
وی با اشاره به تلفات این زمینلرزه گفت: ۸ هزار و ۹۲۴ نفر در این حادثه نیازمند کمکهای اولیه و هزار و ۷۶ نفر نیازمند خدمات پیشرفته پرشکی خواهند بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین افزود: هزار و ۶۹۶ نفر زیر آوار مدفون و ۳ هزار و ۹۴ نفر کشته خواهند شد.
گروسی این بحران را جدی برشمرد و گفت: باید روحانیون در زمینه آگاهی رسانی به مردم در زمینه ایجاد ایمنی در منازل همکاری داشته باشند و بحران آب را نیز به شنوندگان گوشزد کنند.
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