تبلیغ ارزش علم و تقوی هدف از برگزاری نکوداشت مسیح شاهچراغی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی دامغان، حجت الاسلام سید رضا تقوی در دیدار ظهر یکشنبه خود با امام جمعه، فرماندار و اعضای ستاد بزرگداشت حجت الاسلام سید مسیح شاهچراغی دامغان، ضمن تاکید بر ضرورت معرفی و تبیین زوایای شخصیت و سیره عملی آن مرحوم، بیان داشت: هر پدیده و هر موج فکری قابل تصور ابتدا بر محور یک موضوع و سوژه خاص شکل می‌گیرد و سبب برخی تحولات و یا انتقال ارزش‌ها می‌شود، این سوژه گاه یک شخصیت، مفاهیم و یا یک رخداد است که در پهنه اجتماع جریان ساز می‌شود و البته جریان‌های فکری و اعتقادی بسیار تأثیرگذار هستند.

وی سوژه‌های اعتقادی و معنوی همایش‌ها و آیین‌های بزرگداشت را فرصت طرح سلسله مطالب هدفمند و الگوسازی برای ساماندهی شرایط فرهنگی جامعه عنوان کرد و افزود: شورای فرهنگ عمومی در هر شهرستان می‌تواند پیش‌رو در معرفی، تبیین و تعمیق اندیشه‌های ناب دینی و اعتقادی با هدف تعریف و ترسیم خطوط صحیح رشد فضائل اخلاقی و اجتماعی باشد که مسئولان دامغان امروز در این مسیر گام نهاده‌اند.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، دامغان را از شهرهای تراز اول کشور از منظر تاریخ و تمدن خواند که دارای امتیازات فراوانی است و گفت: در این شهرستان عالم پرور سوژه‌ها و شخصیت‌های کم‌نظیر فراوانی وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود، اما خرسندیم که در گام‌های نخست به شخصیت مقبول، استاد فقید حوزه‌های علمیه، روحانی مبارز و انقلابی، حجت الاسلام سید مسیح شاهچراغی پرداخته شده است.

تقوی انتخاب چهره‌ای حوزوی و نزدیک به نسل فعلی اساتید و روحانیان حوزه‌های علمیه دامغان که همگی با نگاه، نفس و رفتار این عالم وارسته آشنایی دارند را از امتیازات آیین نکوداشت شاهچراغی دانست و گفت: عالمی بی‌حاشیه، شخصیتی جامع، مجاهدی انقلابی، پدر شهیدی والامقام و شاخص، اهل ذوق و شعر، تعاریفی است که می‌توان از این شخصیت عرفانی و معنوی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه مرحوم شاهچراغی استاد سخت‌کوشی بود که طلاب و شاگردان فراوانی را پرورش داد و بسیاری از علمای شهیر امروز دامغان خود را شاگرد و مدیون تعالیم وی می‌دانند، اضافه کرد: فلسفه برگزاری آیین‌های نکوداشت علما، فضلا و نخبگان تجلیل از علم و ارزش‌ها است، همانا علم اگر جهت‌گیری الهی پیدا کند مقدس می‌شود.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به وقف زندگی علمایی همچون مرحوم شاهچراغی در مسیر اعتلا و نشر علوم دینی، تصریح کرد: علم ارزش است، باید علم و عالم پروری را در جامعه و بین نسل جوان تبلیغ و تبیین کنیم، علم انسان را سربلند و منقلب می‌کند، خصوصا اگر تبدیل به ثروت و سرمایه ملی مادی و معنوی شود یا در قالب علوم دینی سبب فرهنگ‌سازی و نظم بخشی در جامعه شود.

تقوی با تأکید بر اینکه تقویت ارزش علم و تقوی هدف نهفته نکوداشت این عالم وارسته است، افزود: زندگی مسیح شاهچراغی گواه این سخن ارزشمند است که می‌گوید، علم اگر در طریق معرفت باشد مقدس و ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه این استاد گرانقدر و عالم عامل از این جهت نمونه بود که به هر چه خوانده بود و می‌دانست یقیناً عمل می‌کرد، اظهار داشت: مرحوم حجت الاسلام شاهچراغی نگاهش، گفتارش، رفتارش، سبک زندگیش همه و همه تربیت کننده بود؛ او عالمی است که تربیت می‌کند نه تنها با کلام و کلاس درسش بلکه با وجود و رفتارش، این برترین ارزش‌ها است که باید در آیین نکوداشت این روحانی فرزانه به این ویژگی اخلاقی پرداخته شود.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور خاطرنشان کرد: شکرگزاری سرمایه های مادی و معنوی، ارزش گذاشتن برای مفاخر دینی، علمی و ...، تجلیل از نعمت وجود شخصیت‌هایی همچون آقا سید مسیح شاهچراغی، انتقال فرهنگ قدرشناسی از مفاخر و علما و خادمان دین و ملت به نسل جوان باید از مهمترین نتایج برگزاری آیین‌های بزرگداشت باشد.

تقوی علما و مفاخر علمی و ادبی پرشمار، میراث فرهنگی متعدد و منحصر به فرد با هزاران سال قدمت، حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی پویا، جغرافیای خاص و طبیعت چهار فصل، محصولات کشاورزی ارزشمند بالاخص پسته دامغان و منابع معدنی فراوان را از شاخصه‌های شهرستان کهن دامغان برشمرد که لازم است در قالب آیین‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش معرفی شود.

مرحوم حجت الاسلام مسیح شاهچراغی از علمای شهیر و بزرگ استان سمنان، زاهدی وارسته و کوشا در اشاعه فرهنگ نماز، انقلابی مبارز، استاد عالیقدر حوزه‌های علمیه دامغان و پدر شهید شاخص استان سمنان سید حسن شاهچراغی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی و مدیر مسئول فقید مؤسسه کیهان بود که عصر یکشنبه، بیست و چهارم دی‌ماه سال ۹۱ دعوت حق را لبیک گفت و بعد از تشییع جنازه‌ای کم‌نظیر در فردوس رضا(ع) دامغان به خاک سپرده شد.