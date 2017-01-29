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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۱

رئیس کمیته امداد دزفول:

فعالیت بدون مجوز مؤسسات خیریه در دزفول نگران کننده است 

فعالیت بدون مجوز مؤسسات خیریه در دزفول نگران کننده است 

دزفول- رئیس کمیته امداد دزفول گفت: فعالیت بدون مجوز برخی مؤسسات خیریه در دزفول، نگران کننده بوده که لازم است ساماندهی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران خوشبخت پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست هیئت نظارت بر انجمن های مردم نهاد دزفول در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان اظهارکرد: فعالیت کمیته امداد امام خمینی (ره) از ۳۸ سال گذشته بر اساس نگاه و توجه به فقرا و  نیازمندان شکل گرفته است.

وی افزود: در سالهای اخیر، مؤسسات و انجمن های‌خیریه مختلفی در سطح شهرستان دزفول و در زمینه هایی مشابه با فعالیت های کمیته امداد شکل گرفته که تعداد آنها شاید به یکصد مؤسسه یا انجمن برسد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان دزفول تاکید کرد: به منظور جلوگیری از تعدد این انجمنها و مؤسسات و پیشبرد اهداف در مسیر مشخص، لازم است تا تمامی این نهادها ساماندهی شوند و یک دستگاه مشخص نیز به عنوان ناظر آنها قرار بگیرد.

خوشبخت بیان کرد: متاسفانه اکنون مؤسسات خیریه زیادی در دزفول بدون مجوز و بدون همکاری با کمیته امداد در حال فعالیت هستند و دراین بین قریب به ۵۰ مؤسسه خیریه توزیع صندوق های کمکهای مالی نیز در شهرستان وجود دارد که این اقدامات امنیت دزفول را تهدید می کند.

وی اضافه کرد: عدم برخورداری این صندوق های کمک به نیازمندان از مجوزهای لازم موجب بی اعتمادی بین مردم و تماس های مکرر آنان با کمیته شده که اگر این انجمن ها اقدامات خود را همسو و هماهنگ با کمیته امداد شهرستان انجام دهند از نظر حراستی و امنیتی مشکلی رخ نمی دهد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان دزفول بیان کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که نیازمندی در دزفول به یک شغل تبدیل شده و عده ای سودجو در قالب نیازمند از مؤسسات و انجمن های خیریه مختلف به صورت همزمان منابع و کمک جمع آوری می کنند در حالی که عده ای که نیازمند واقعی هستند در این میان شناسایی نشده و از حق خود محروم می مانند.

خوشبخت با تاکید بر اینکه هر مؤسسه خیریه صرفا باید در یک زمینه فعالیت کند تا تداخل خدمات ایجاد نشود، گفت: این مؤسسات در صورتی که اقدامات و فعالیت خود را زیر نظر کمیته امداد بیاورند در زمینه شناسایی نیازمندان و یا معرفی آنان بین کمیته و مؤسسه تبادل خوبی صورت می گیرد و علاوه بر شفاف سازی و ایجاد حس امنیت و اطمینان در مردم، خدمات بیشتر و بهتری نیز به نیازمندان ارائه می شود.

وی ادامه داد: انجمن های مردم نهاد و مؤسسات خیریه شهرستان همچنین درصورت ساماندهی و کسب مجوز می توانند در برنامه ها و جشن هایی نظیر عاطفه ها و جشن های نیکوکاری کمک حال ما و یاری کننده نیازمندان و مستضعفان واقعی باشند.

خوشبخت در پایان خواستار همکاری و تعامل بیشتر و بهتر مؤسسات و انجمنهای خیریه و مردم نهاد باکمیته امداد شد و گفت: بهتراست این انجمن ها با همکاری کمیته امداد به فعالیت هایی بپردازند که مورد نظر و نیاز کمیته امداد در جهت کمک به نیازمندان است تا دراین صورت اهمیت وجود آنان بیشتر احساس شود.

کد مطلب 3890883

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