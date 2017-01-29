به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که خانواده ژیمناستیک وکاندیداهای احراز صلاحیت شده پس از گذشت هفت ماه، بی صبرانه منتظر اعلام زمان انتخابات این فدراسیون بودند، صبح فردا ۱۱ بهمن مجمع عادی و سالیانه این فدراسیون برگزار خواهد شد!

این اقدام در حالی صورت می گیرد که پیشاپیش وزیر ورزش و جوانان تاکید کرده انتخابات این فدراسیون قبل از پایان سال برگزار خواهد شد.حال پرسش این است که با وجود تاکید مسعود سلطانی فر مبنی بر برگزاری مجمع فدراسیون ژیمناستیک قبل از پایان سال چرا باید مجمع دوباره ای تحت عنوان سالیانه آن هم با صرف هزینه زیاد و دعوت از هیات ها تشکیل شود؟

اتفاقات پیاپی، زنجیره ای و غیر معمول در خصوص انتخابات فدراسیون ژیمناستیک طی ماه های گذشته به گونه ای رقم خورده که کارشناسان و اهل فن این رشته را دچار تردید کرده است. ابهاماتی از این دست که چرا به یکباره و در آستانه انتخابات ۱۲ مهر ماه، نامه ای مبنی برتوقف این انتخابات به بهانه اصلاح اساسنامه فدراسیون ارسال می شود؟ چرا پس از گذشت بیش از چهار ماه هنوز کوچکترین نشانه ای از پاسخ فدراسیون جهانی مبنی بر اینکه کدام بخش یا بند اساسنامه مذکور اشکال دارد دریافت نشده است؟ و آیا اصولا ایراد احتمالی اساسنامه مانعی در برگزاری انتخابات ایجاد می کند یا نه؟!

اما پرسش نهایی اینکه چرا در عصر اطلاعات و ارتباطات سه تشکیلات عمده ورزش کشور یعنی وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ملی نتوانسته اند پس از چهار ماه یک پاسخ دو خطی از فدراسیون جهانی در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات دریافت کنند؟

همه اینها در حالی است که این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خانواده ژیمناستیک با جدیت پیگیر مطالبات خود و تعیین تکلیف انتخابات هستند. اگرچه زمزمه هایی بر تلاش برخی برای ثبت نام مجدد برای انتخابات فدراسیون ژیمناستیک به گوش می رسد اما اداره فدراسیون با سرپرست آن هم در شرایط فعلی نقطه تاریک این ورزش پایه است. ورزشی که بیش از ۵۰ سال المپیکی نشده است و تنها شاهد گذر زمان در روزهای حساس منتهی به رقابتهای قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی است.