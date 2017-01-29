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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۲

در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

جلسه کرسی علوم اجتماعی برگزار می شود

جلسه کرسی علوم اجتماعی برگزار می شود

جلسه کرسی علوم اجتماعی یکشنبه، ۱۰ بهمن در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای علمی کرسی علوم اجتماعی یکشنبه، ۱۰ بهمن ماه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود.

در این جلسه قرار است ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، چند طرح نامه علمی بررسی و تصمیم گیری نهایی در خصوص آنها صورت گیرد.

«هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره» شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای پنج کرسی علمی علوم عقلی، علوم نقلی، علوم رفتاری، علوم اجتماعی و کرسی هنر، معماری و شهرسازی است. بر اساس آئین‌نامه‌های حمایت از نظریه‌پردازان موفق، مدعاهای علمی که با تشکیل اجلاسیه رسمی، پس از نقد و ارزیابی و دفاع، از سوی شورای داوری، تعیین رتبه شده و امتیاز کافی کسب می‌کنند، برحسب مورد، از حمایت‌های حقوقی، علمی و ترویجی و اجتماعی برخوردار می‌شوند.

کد مطلب 3890886

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