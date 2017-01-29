جلسه کرسی علوم اجتماعی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای علمی کرسی علوم اجتماعی یکشنبه، ۱۰ بهمن ماه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود.

در این جلسه قرار است ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، چند طرح نامه علمی بررسی و تصمیم گیری نهایی در خصوص آنها صورت گیرد.

«هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره» شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای پنج کرسی علمی علوم عقلی، علوم نقلی، علوم رفتاری، علوم اجتماعی و کرسی هنر، معماری و شهرسازی است. بر اساس آئین‌نامه‌های حمایت از نظریه‌پردازان موفق، مدعاهای علمی که با تشکیل اجلاسیه رسمی، پس از نقد و ارزیابی و دفاع، از سوی شورای داوری، تعیین رتبه شده و امتیاز کافی کسب می‌کنند، برحسب مورد، از حمایت‌های حقوقی، علمی و ترویجی و اجتماعی برخوردار می‌شوند.