به گزارش خبرنگار مهر، رسول منعم ظهر یکشنبه در مجمع هیئت تنیس همدان اظهار داشت: ریاست مجامع انتخاباتی بر عهده رئیس فدراسیون است اما به دلیل سرما و لغزندگی جادهها وی با عذرخواهی از اعضای مجمع این مسئولیت را به بنده واگذار کرد.
رسول منعم بابیان اینکه تنیس در همدان پتانسیل و ظرفیت بالایی دارد، گفت: برادران برقعی که افتخار کشور در عرصه تنیس هستند از استانهمدان به کشور معرفی شدند و جایگاههای ملی و بینالمللی مختلفی را کسب کردند.
وی عنوان کرد: فعالیتهای خوبی در سالهای گذشته در حوزه رشته ورزشی تنیس انجام و مسابقات مختلفی در همدان برگزارشده که امیدواریم شاهد رشد و توسعه تنیس در استان باشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان خواستار توجه هیئت تنیس همدان به مباحثی همچون استعدادیابی، آموزش و توسعه همگانی در ردههای سنی مختلف شد و بیان کرد: این استان میتواند با برنامهریزی مناسب حرفهای زیادی در کشور و حتی آسیا داشته باشد.
منعم عنوان کرد: با توجه به اینکه تنیس از جایگاه و پایگاه مناسبی در میان خانوادهها برخوردار است، با برنامهریزی میتوان از این ظرفیت برای کشف استعدادهای مختلف در بخش ورزش همگانی و قهرمانی بهرهبرداری کرد.
وی با اشاره به اعتبارات بسیار محدود هیئتهای ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان، گفت: هیئتهای ورزشی باید به دنبال جذب و جلب حامیان مالی باشند که این هدف با رایزنی و همکاریهای صمیمانه با دستگاههای مختلف امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان یادآور شد: زیرساختهای خوبی در استانهمدان برای توسعه و گسترش رشته تنیس فراهم است که با برنامهریزی و تلاش میتوان در بحث قهرمانپروری نیز موفق بود.
منعم با اشاره به در پیش بودن دهه فجر بیان کرد: ۴۸۰ برنامه فرهنگی ورزشی در ایام دهه فجر توسط این اداره کل برگزار میشود.
وی افزود: این برنامهها شامل ۷۵ برنامه فرهنگی، ۳۵ همایش، ۱۵ جشنواره، ۴۸ برنامه مرتبط با حوزه جوانان و ۲۴۲ مسابقه ورزشی است.
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