به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها به منظور پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام بگیرند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط برای آن دسته از مودیانی که بدهی مالیاتی نداشته باشند، گواهی صادر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فضای کسب‌ و ‌کار میزان تسهیلات دریافتی که نیازی به دریافت گواهی مالیاتی ندارد را افزایش داده است، افزود: طبق توافق صورت گرفته با با بانک مرکزی از این ‌پس، اشخاص حقیقی متقاضی هرگونه تسهیلات بانکی تا مبلغ ۱۰۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۳۰۰میلیون تومان (ظرف مدت یک سال)، ملزم به دریافت گواهی‌های مالیاتی نیست.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکیدکرد: پیش از این اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۵۰میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ ۱۵۰میلیون تومان ملزم به دریافت گواهی نبودند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بابیان اینکه به‌منظور رضایتمندی مودیان زمان صدور گواهی ماده ۱۸۶ بسیار کاهش یافته‌است، گفت: هم‌اکنون تبادل اطلاعات مربوط به صدور این گواهی از طریق سامانه‌های الکترونیکی بین بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود و ادارات امور مالیاتی موظفند ظرف ۱۵ روز نسبت به ارسال پاسخ اقدام کنند.

وی با این توضیح که طبق آخرین آمار در سه‌ماهه فصل پاییز ادارات امور مالیاتی سراسر کشور به‌طور میانگین ظرف مدت ۴ روز به حدود ۱۰۰ درصد استعلام‌های مربوط پاسخ داده‌اند، افزود: ما درصدد هستیم این مدت را همچنان کاهش دهیم.

تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه تاکید سازمان امور مالیاتی کشور الکترونیکی کردن و کوتاه نمودن تمامی فرآیندهای مالیاتی است، خاطرنشان کرد: مکانیزه شدن این فرآیند که باهدف تکریم ارباب‌رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان صورت گرفته است سبب کاهش ترددهای غیرضروری، کاهش هزینه‌ها، پیشگیری از جعل گواهی مالیاتی شده است.