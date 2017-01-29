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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۲

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل به مهر خبر داد؛

راه ۷۰۰ روستا در اردبیل برف‌روبی شد/بازگشایی ادامه دارد

راه ۷۰۰ روستا در اردبیل برف‌روبی شد/بازگشایی ادامه دارد

اردبیل – معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از برف‌روبی و بازگشایی راه ارتباطی ۷۰۰ روستا در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسف زاده بعدازظهر یکشنبه در حاشیه عملیات برف‌روبی روستاهای اردبیل به خبرنگار مهر گفت: در پی بارش برف راه ۸۰۰ روستا مسدود شده بود که تاکنون  ۷۰۰ روستا بازگشایی شده است.

وی افزود: با توجه به حجم بارش راه ارتباطی اغلب روستاها مسدود بود و راهداران نیز در جاده‌ها حضور داشتند که در نهایت راه ارتباطی تمامی روستاها به غیر از ۱۰۰ مورد بازگشایی شد.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با اشاره به فعالیت ۲۵۰ دستگاه خودرو برف‌روب اضافه کرد: در حال حاضر ۴۱۰ نیروی راهدار در جاده‌های اردبیل فعالیت دارند و عملیات برف‌روبی ادامه دارد.

یوسف زاده تأکید کرد: در عملیات برف‌روبی ابتدا محورهای اصلی و سپس محورهای فرعی انجام می‌شود و بعد از بازگشایی محورهای فرعی، عملیات بازگشایی راه‌های روستایی آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر راه ارتباطی روستاهای صعب‌العبور نیازمند بازگشایی است، اضافه کرد: تردد در تمامی محورهای اصلی و فرعی بلامانع است.

کد مطلب 3890895
محمد میرزایی ناطق

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