به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسف زاده بعدازظهر یکشنبه در حاشیه عملیات برف‌روبی روستاهای اردبیل به خبرنگار مهر گفت: در پی بارش برف راه ۸۰۰ روستا مسدود شده بود که تاکنون ۷۰۰ روستا بازگشایی شده است.

وی افزود: با توجه به حجم بارش راه ارتباطی اغلب روستاها مسدود بود و راهداران نیز در جاده‌ها حضور داشتند که در نهایت راه ارتباطی تمامی روستاها به غیر از ۱۰۰ مورد بازگشایی شد.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با اشاره به فعالیت ۲۵۰ دستگاه خودرو برف‌روب اضافه کرد: در حال حاضر ۴۱۰ نیروی راهدار در جاده‌های اردبیل فعالیت دارند و عملیات برف‌روبی ادامه دارد.

یوسف زاده تأکید کرد: در عملیات برف‌روبی ابتدا محورهای اصلی و سپس محورهای فرعی انجام می‌شود و بعد از بازگشایی محورهای فرعی، عملیات بازگشایی راه‌های روستایی آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر راه ارتباطی روستاهای صعب‌العبور نیازمند بازگشایی است، اضافه کرد: تردد در تمامی محورهای اصلی و فرعی بلامانع است.