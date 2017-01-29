به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسف زاده بعدازظهر یکشنبه در حاشیه عملیات برفروبی روستاهای اردبیل به خبرنگار مهر گفت: در پی بارش برف راه ۸۰۰ روستا مسدود شده بود که تاکنون ۷۰۰ روستا بازگشایی شده است.
وی افزود: با توجه به حجم بارش راه ارتباطی اغلب روستاها مسدود بود و راهداران نیز در جادهها حضور داشتند که در نهایت راه ارتباطی تمامی روستاها به غیر از ۱۰۰ مورد بازگشایی شد.
معاون راهداری و حملونقل جادهای استان با اشاره به فعالیت ۲۵۰ دستگاه خودرو برفروب اضافه کرد: در حال حاضر ۴۱۰ نیروی راهدار در جادههای اردبیل فعالیت دارند و عملیات برفروبی ادامه دارد.
یوسف زاده تأکید کرد: در عملیات برفروبی ابتدا محورهای اصلی و سپس محورهای فرعی انجام میشود و بعد از بازگشایی محورهای فرعی، عملیات بازگشایی راههای روستایی آغاز میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر راه ارتباطی روستاهای صعبالعبور نیازمند بازگشایی است، اضافه کرد: تردد در تمامی محورهای اصلی و فرعی بلامانع است.
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