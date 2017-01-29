لایحه بودجه سال ۹۶ شهرداری بندرعباس تقدیم شورای شهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده ظهر یکشنبه در دویست و بیست و دومین جلسه شورای شهر بندرعباس با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۶ تقدیم شورای شهر شد، بیان داشت: بودجه سال ۹۶ شهرداری بندرعباس نسبت به سال گذشته ۱۲درصد افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: تکمیل پروژه های نیمه تمام در سال ۹۶ و تقویت ارائه خدمات شهری و نیروی انسانی دو ویژگی مهم بودجه سال ۹۶ شهرداری بندرعباس است.

امینی زاده اظهار داشت: در سال گذشته ۳۹۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری بود و امسال بودجه شهرداری با ۱۲ درصد افزایش به ۴۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه از مرداد ماه امسال استارت تنظیم لایحه بودجه زده شد، خاطرنشان کرد: ۷۲ میلیارد بودجه سازمانهای ۱۳گانه شهرداری در سال آینده خواهد بود. ۱۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون بودجه شهرداری مرکزی است که از این رقم ۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سهم جاری و ۱۰۲ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی است.

شهردار بندرعباس اظهار داشت: پیش بینی ۲۱۵ میلیارد تومانی سهم جاری و ۲۲۵ میلیارد سهم عمرانی از محل جذب سرمایه گذاری و درآمدهای شهرداری برای سال ۹۶ مشخص شده است.



