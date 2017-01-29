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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

لایحه بودجه سال ۹۶ شهرداری بندرعباس تقدیم شورای شهر شد

لایحه بودجه سال ۹۶ شهرداری بندرعباس تقدیم شورای شهر شد

بندرعباس - شهردار بندرعباس با حضور در صحن علنی شورای شهر لایحه بودجه سال ۹۶ شهرداری را تقدیم شورای شهر بندرعباس کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده ظهر یکشنبه در دویست و بیست و دومین جلسه شورای شهر بندرعباس با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۶ تقدیم شورای شهر شد، بیان داشت: بودجه سال ۹۶ شهرداری بندرعباس نسبت به سال گذشته ۱۲درصد افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: تکمیل پروژه های نیمه تمام در سال ۹۶ و تقویت ارائه خدمات شهری و نیروی انسانی دو ویژگی مهم بودجه سال ۹۶ شهرداری بندرعباس است.

امینی زاده اظهار داشت: در سال گذشته ۳۹۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری بود و امسال بودجه شهرداری با ۱۲ درصد افزایش به ۴۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه از مرداد ماه امسال استارت تنظیم لایحه بودجه زده شد، خاطرنشان کرد: ۷۲ میلیارد بودجه سازمانهای ۱۳گانه شهرداری در سال آینده خواهد بود. ۱۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون بودجه شهرداری مرکزی است که از این رقم ۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سهم جاری و ۱۰۲ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی است.

شهردار بندرعباس اظهار داشت: پیش بینی ۲۱۵ میلیارد تومانی سهم جاری و ۲۲۵ میلیارد سهم عمرانی از محل جذب سرمایه گذاری و درآمدهای شهرداری برای سال ۹۶ مشخص شده است.


 

کد مطلب 3890899

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