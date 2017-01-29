گفتگوی ایران و جهان عرب در راستای منافع اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، «ولید عربید» استاد روابط بین الملل دانشگاه لبنان و تحلیلگر مسائل راهبردی و دیپلماسی، در حاشیه برگزاری نخستین اجلاس گفتوگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در گفتوگو با خبرنگار ادارهکل روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفت: در ارتباط با تاثیرات گفتگوهای فرهنگی بین جهان عرب و ایران نیز بیان داشت: درست است که این کنفرانس با موضوع گفتوگوی عربی و ایرانی برگزار شده اما در نهایت نتیجه این گونه کنفرانسها به نفع کشورهای متعددی در منطقه و جهان خواهد بود. گفتگوهای فرهنگی همچنین به زنده نگه داشتن مسئله فراموش شده فعلی در منطقه که مسئله فلسطین است، کمک خواهد کرد.
وی افزود: مهمترین پیامد مثبت کنفرانسهای این چنینی یافتن راه حلی برای مواجهه با توطئهها دشمن به ویژه دشمن صهیونیستی است، دشمنی که همواره برای تجزیه منطقه و دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی میان ملتها تلاش میکند.
وی در ارتباط با نقش ایران در حمایت از مسائل مهم جهان اسلام نیز تاکید کرد: ایران نقشی بارز در جلوگیری از توطئههای دشمنان به ویژه رژیم صهیونیستی در منطقه دارد. ما همواره شاهد پشتیبانی ایران از مسائل مهم جهان اسلام و در صدر آنها مسئله فلسطین هستیم. ایران همواره از حقوق مشروع ملت فلسطین به ویژه در راستای آزادسازی فلسطین حمایت کرده است.
عربید با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت و شکست دادن گروههای تکفیری در منطقه، افزود: پیروزی مقاومت اسلامی در جنوب لبنان به همگان اثبات کرد که تنها راه مواجهه با توطئههای دشمنان به ویژه رژیم صهیونیستی، گزینه مقاومت است.
وی در ارتباط با نقش ایران در حمایت از مقاومت، تاکید کرد: ایران امروز به یک قدرت بزرگ و ضلع مهم روابط بین الملل به ویژه در مسائل خاورمیانه تبدیل شده است. ما بدون حضور ایران در مذاکرات سیاسی قادر به حل مسائل منطقهای نیستیم.
عربید در ارتباط با سرنوشت گروههای تکفیری نیز افزود: گروههای تکفیری از سوی سرویسهای جاسوسی بین المللی برای توطئه در عراق و سوریه ایجاد شدند اما با کمک مقاومت اسلامی در نهایت سرنوشتی جز شکست ندارند. در رهنمودهای برخی شخصیتهای اسلامی به ویژه امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نکات مهمی درباره مبارزه با این گونه گروهها آمده است. البته همه اقدامات گروههای تروریستی تکفیری برخلاف اصول انسانی است و به طور حتم آزادگان و حامیان انسانیت در برابر این گروهها موضع گرفته و در نهایت آنها را شکست خواهند داد.
بنابر اعلام این خبر، نخستین اجلاس گفتوگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، روز شنبه ۲ بهمن ماه با حضور ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، غلامعلی حدادعادل، رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، حسامالدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور، حجتالاسلام سید ابوالحسن نواب، رییس دانشگاه ادیان و مذاهب، منوچهر متکی، معاون بینالملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مسعود فکری، دبیر علمی همایش، محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه شهید بهشتی و رییس دبیرخانه گفتوگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، مهدی محقق و نمایندگانی از اندیشمندان عرب در حسینیه الزهرای (س) افتتاح شد.
در این اجلاس ۸۵ اندیشمند از کشورهای الجزایر، تونس، مصر، مراکش، سوریه، لبنان، عراق، اردن، کویت و عمان حضور داشتند که در شش کمیسیون مختلف شامل: ظرفیتهای علمی ایران و جهان عرب برای تعامل و گفتوگویهای فرهنگی، روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب و نقش آن در گفتوگویهای فرهنگی، گفتوگویهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت، رسانه و نقش آن در گفتوگویهای فرهنگی ایران و عرب، جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفتوگویهای فرهنگی و همچنین جوانان ایران و جهان عرب و جایگاه آنان در گفتوگویهای فرهنگی در دانشگاههای شهید بهشتی، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی، الزهرا (س)، امام خمینی (ره) قزوین و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، به بیان دیگاههای خود پرداختند.
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