همایش نقش مردم در نظام اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش ملی از سلسله همایش های فقه حکومتی با عنوان نقش مردم در نظام اسلامی، درمؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، برگزار می شود.

تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و تشکیل تمدن نوین اسلامی با پشتوانه نظری ولایت فقیه، مقتضی انجام پژوهش‌های علمی شایسته با پشتوانه‌های فقهی است. از این‌رو، به‌ منظور کاربست اندیشه‌های اسلامی در تحقق این هدف، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سومین همایش از سلسله ‌همایش‌های فقه حکومتی با عنوان «نقش مردم در نظام اسلامی» را برگزار می­ نماید.

در این نشست آیت الله محسن اراکی، به عنوان سخنران حضور خواهند داشت.

این نشست پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه از ساعت ۸ الی ۱۲ در محل مؤسسه امام(ره) منعقد می باشد و حضور علاقه مندان در این همایش بلامانع است.