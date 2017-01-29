آغاز ساخت درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی بجنورد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود احمدیان ظهر یک‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران خراسان شمالی بابیان اینکه عملیات ساخت درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی بجنورد چند سال گذشته با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی کلنگ زنی شده بود، اظهار کرد: تاکنون عملیات اجرایی این درمانگاه متوقف‌شده بود که هم‌زمان با دهه فجر عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی افزود: عملیات متراژ و نقشه‌برداری این درمانگاه انجام‌شده و قرار است این درمانگاه در زمینی به مساحت بیش از چهار هزار مترمربع ساخته شود.

مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان تصریح کرد: برای ساخت درمانگاه تخصصی بجنورد ۴۵ میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است.

احمدیان بیان کرد: همچنین عملیات اجرایی ارتقا سطح هتلینگ بیمارستان ازلحاظ تأسیسات، رفاهی، درمانی و غیره نیز آغازشده و تا هشت ماه آینده به اتمام می‌رسد.

وی بابیان اینکه بسیاری از پروژه‌های این سازمان آماده افتتاح‌شده است، افزود: ساخت پارکینگ و تسطیح محل باند بالگرد بیمارستان با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی، ساخت پارکینگ آمبولانس‌های بیمارستان با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، بازسازی داروخانه سرپایی بیمارستان با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، ایجاد فضای بایگانی راکد با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال آماده‌سازی و بهره‌برداری در آینده نزدیک هستند.

مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان اظهار کرد: بهسازی سایت امحا زباله با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و در حال نصب دستگاه جدید هستیم و بهسازی درمانگاه دندانپزشکی در دست اقدام است.