رئیس جمهور موقت کره جنوبی دوشنبه با«ترامپ» گفتگوی تلفنی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد: «هوآنگ کیو آن» رئیس جمهور موقت و نخست وزیر این کشور روز دوشنبه با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بصورت تلفنی گفتگو خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این نخستین گفتگوی دوجانبه ای است که پس از ادای سوگند «ترامپ» به عنوان ۴۵مین رئیس جمهور آمریکا در ۲۰ ژانویه مابین رهبران دو کشور انجام خواهد گرفت.

هوآنگ و ترامپ قرار است درباره موضوعاتی چون راه های تعمیق همکاری های طولانی مدت بین دو کشور و استقرار سامانه پیشرفته ضد موشک آمریکائی «تاد» در کره جنوبی، به منظور مقابله با تهدیدات احتمالی اتمی پیونگ یانگ، که بشدت مورد مخالفت چین قرار گرفته، گفتگو کنند.

در همین راستا یک مقام ارشد دولتی سئول گفت: طرح گفتگوهای ترامپ و رئیس جمهور موقت کره جنوبی نشان از توجه ویژه واشنگتن به اهمیت اتحاد دو کشور دارد.

لازم به ذکر است که ترامپ در کارزار انتخاباتی خود ارزش اقتصادی همکاری های امنیتی ایالات متحده آمریکا با متحدینی مانند کره جنوبی و ژاپن را زیر سئوال برده و پیمان تجارت آزاد بین سئول-واشنگتن را بی اعتبار دانسته بود.

گفتنی است که این گفتگوها در پی اظهارات رهبر کره شمالی مبنی بر آمادگی پیونگ یانگ برای آزمایش موشک قاره پیمای این کشور، در هر زمان و بسوی هر مکان که اراده کند، که به آمریکا نیز خواهد رسید، انجام می گیرد.