سبحان رجب پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ایام الله دهه مبارک فجر بیان داشت: هم زمان با سی و هشتمین بهار آزادی و در راستای گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی پنج باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در استان سمنان به بهربرداری می رسد.

وی با اشاره به ۴۴ جایگاه فعال عرضه بنزین و نفت‌گاز در استان سمنان بیان داشت: با افتتاح و شروع به کار این چهار جایگاه عرضه بنزین و نفت‌گازدر ایام دهه فجر شمار جایگاه های این منطقه به ۴۸ باب افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود همچنین از افتتاح یک جایگاه عرضه سوخت پاک نیز خبر داد وگفت: در ایام دهه فجر یک جایگاه سی ان جی دیگر در استان سمنان افتتاح خواهد شد و بابهره برداری این جایگاه ظرفیت جایگاه های عرضه سوخت پاک در منطقه شاهرود نیز افزایش خواهد یافت.

رجب پور در پایان به موقعیت جغرافیایی جایگاه های آماده بهره برداری در استان اشاره کرد و ابراز داشت: بزودی مکان وزمان بهره برداری این جایگاه ها از طریق سایت منطقه شاهرود به آدرس shahrood.niopdc.ir به اطلاع عموم مردم می رسد.

وی تصریح کرد: کارشناسان منطقه شاهرود با همکاری ادارات اجرایی زیربط تمامی پیش بینی ها و مطالعات لازم برای ارایه مجوزهای لازم برای احداث جایگاه ها را کارشناسی کرده به طوری که با افتتاح این پنج جایگاه عرضه سوخت، تمامی مسیرهای ترافیکی و پر رفت و آمد در سطح استان تحت پوشش جایگاه های تابعه این منطقه قرار می گیرد.